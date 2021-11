Los emotivos mensajes de Toni Costa y Adamari López tras su reencuentro en la pista

El domingo pasado, los seguidores de Adamari López y Toni Costa vieron uno de sus más grandes deseos hechos realidad. Y es que la presentadora y el bailarín volvieron a ser cómplices en la pista de baile, tal y como sucedió hace poco más de 10 años cuando se conocieron, demostrando así que la complicidad que siempre los ha caracterizado sigue viva a pesar de su separación. Por si eso fuera poco, la expareja invitó a la pista de baile a su pequeña Alaïa, quien demostró haber heredado el gran talento de sus guapos papás. Tras haber conquistado a todos con su increíble presentación, Adamari y Toni se mostraron de lo más emocionados y conmovidos por el momento familiar del que fueron protagonistas, se han dedicado los mensajes más emotivos, dejando en claro que el cariño mutuo los sigue uniendo y que a pesar de no estar juntos como pareja, siguen siendo una hermosa familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Adamari López compartió un video en el que mostró parte de la coreografía de tango que presentó al lado de su ex y su hija en el programa Así se baila -en el cual participa como jueza-. Junto al clip, la presentadora escribió unas lindas palabras en las que se mostró orgullosa del trabajo hecho en equipo. “Emocionada y agradecida por la oportunidad que me dio Así se baila de hacer este hermoso baile junto a Toni y Alia”, expresó emocionada la también actriz. “Gracias Toni por juntos seguir creando memorias para nuestra hija que estoy segura atesorará toda la vida. Ensayamos, montaste el baile, creaste el concepto, cuidaste todos los detalles, sin duda eres un excelente bailarín y profesional. Me ilusionó mucho bailar con Alaïa y ver cuanto lo disfrutó ella también. Espero que les haya gustado tanto como nosotros”, agregó conmovida.

El bailarín de origen español no dudó en responder el tierno mensaje de su expareja, y con las emociones a flor de piel Toni expresó: “Cuando las cosas se hacen con el corazón el resultado es este, gracias por la oportunidad y hacer esto posible, sin duda alguna como dices nuestra hija siempre tendrá este recuerdo y es algo maravilloso que haya ocurrido. Te felicito por tu desempeño y por tu baile. Nuestra hija está feliz, gracias, las quiero”.

VER GALERÍA

Por su lado, Toni también compartió algunos videos de este gran momento que ha emocionado a todos en su perfil de Instagram, y junto a ellos se mostró muy orgulloso del resultado logrado. “El baile más especial de mi vida, junto a la mamá de mi hija y nuestra princesa Alaïa, que emoción y que privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo. Es el resultado de mucho trabajo, ensayo, montaje de música y coreografía, gracias a Adamari López por elegirme para bailar con ella y a Telemundo por hacer esto posible. Deseo que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros, va dedicado para ustedes y en especial para nuestra princesa Alaïa”, expresó.

Un cierre muy especial para ellos

Como bien se sabe, la historia de amor de Adamari López y Toni Costa nació en la pista de baile, durante el reality Mira quién baila, en 2011. En aquella ocasión, la complicidad y pasión que demostraron en la pista durante las coreografías que les tocaba interpretar sobrepasó la pantalla y se hizo realidad. Y aunque por más de una década fueron una de las parejas favoritas de la televisión, finalmente decidieron por hacer un alto en su relación y separarse. Es por eso que para todos la presentación del pasado fin de semana fue muy especial y significativa. Eso lo sabe muy bien Adamari, quien aseguró que el baile familiar del que fueron protagonistas bien pudo ser el broche de oro con el que cerrarán un ciclo muy especial para ellos. “Así fue como nos conocimos, yo creo que así puede ser un buen cierre para nosotros”, aseguró en sus redes sociales el día en el que dio a conocer que bailaría de nuevo con el padre de su hija.

VER GALERÍA