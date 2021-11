La familia de Carmen Salinas reporta signos de mejoría: 'Ya empieza a dejar el respirador'

Hace casi tres semanas se dio a conocer la repentina hospitalización de Carmen Salinas debido a un derrame cerebral. Su familia, sabedora de la cercanía y cariño que ella siempre ha mantenido con el público, decidió compartir los detalles del estado de salud de la actriz. Si bien han preferido ser reservados al hablar del diagnóstico de los médicos, eso no les ha impedido compartir las noticias alentadoras en medio de esta situación tan complicada. Luego de que la semana pasada fuera sometida exitosamente a dos procedimientos y que se permaneciera estable, la intérprete ha vuelto a mostrar signos de mejoría, esta vez en lo concerniente a su respiración, la que se mantenía asistida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Carmen Plascencia, quien no se ha separado ni un instante de su famosa abuela, compartió las buenas nuevas con relación al estado de la actriz. “Mi abuelita está estable, eso es positivo, no ha empeorado su situación”, comentó en un encuentro con la prensa retomado por el diario El Universal. “Y una pequeña buena noticia, siempre les digo con reserva todo porque seguimos en una situación muy delicada y con bastante riesgo, una pequeña mejoría es que ya empieza a dejar el respirador”, reveló esperanzada, pero siendo cautelosa sobre el diagnóstico de Carmelita. “Esa es muy buena señal, eso quiere decir que ya está respirando por sí misma y lo suficiente como para estar un poco de tiempo sin él, e incluso desconectada del respirador, sin hiperventila y sin necesitarlo, con los signos vitales estables durante su respiración”, explicó.

VER GALERÍA

La nieta de Carmen reiteró que si bien el estado de su abuela es estable, sigue siendo de gravedad, por lo que los médicos le practicarán algunos estudios. “Durante esta semana empezarán con unas pruebas que se llaman potenciales auditivos, porque no sabemos si está escuchando, nos van a decir cómo están los neurotransmisores que llevan las conexiones del oído al cerebro”, explicó Plascencia. A su vez, comentó que una vez que los médicos tengan claro si escucha, se considerará ponerle música, en especial de su hijo Pedro Ernesto Plascencia, que falleció en 1994. “Vamos a ir siguiendo las recomendaciones médicas y lo que nos sugiera el médico, si nos sugiere ‘ponle algo que la motive, o no vale la pena, o hablarle’, ya iremos tomando (decisiones)”.

VER GALERÍA

El miércoles de la semana pasada la familia de la actriz publicó un comunicado en su cuenta de Instagram en el que revelaron algunos detalles sobre estado de salud de Carmen hasta ese momento, destacando los resultados obtenidos tras los dos procedimientos a los que había sido sometida días antes. “Les compartimos que el día de hoy a la primera actriz le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna, y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición”, indicó el texto firmado por la familia Salinas Lozano. A su vez, se agradeció a los seguidores, amigos y fans de Salinas por las muestras de cariño que les han hecho llegar a todos los allegados a Carmen en medio de estas horas de incertidumbre. “Agradecemos sus mensajes y les pedimos continúen orando para su pronta recuperación”, finalizaron.

El apoyo de sus colegas y amigos

El gremio se ha mantenido al pendiente de la salud de Carmelita, y muchos famosos han manifestado su intención de apoyarla. Uno de ellos ha sido Eugenio Derbez, quien de inmediato extendió su mano para ayudar a los familiares de la actriz. “Y cuando me enteré de lo que pasó pues hablé con el sobrino y le dije: 'Por favor, en lo que pueda ayudar, si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesiten, por favor avísame'”, contó hace unos días en un encuentro con medios retomado por el programa Sale el Sol. Y es que según contó el actor, le guarda un gran cariño a la intérprete. “Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella”, comentó el también comediante en aquella ocasión, en la que contó además que acaba de grabar una película con ella. “Acababa de filmar una película con ella en el verano, en donde salió de mi mamá, estuve un mes conviviendo con ella, y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, comentó Derbez. “Te lo juro que más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, ese mes que acabamos de pasar en Atlanta nos unió mucho, y de verdad la sentí como mi mamá. Platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje, y me platicaba anécdotas de mi mamá y demás, y yo la sentía como mi mamá”, aseguró.

VER GALERÍA