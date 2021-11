Completamente enamorado, Diego Boneta celebra su cumpleaños 31

Sin duda alguna, el último año ha sido muy especial para Diego Boneta, quien además de haber concluido una etapa muy especial en su carrera con el final de Luis Miguel, La serie, y de partir plaza en los mejores festivales de cine del mundo gracias a la película Nuevo orden, el intérprete se dejo flechar por Cupido y comenzó una relación con Renata Notni, con quien se ha dejado ver de lo más enamorado en los últimos meses, presumiendo su amor por todo el mundo. En medio de este momento tan importante en su vida, el actor ha llegado a los 31 años, una fecha en la que se ha dejado consentir por su familia, amigos y allegados, celebrando por todo lo alto uno de sus cumpleaños más especiales.

A través de su perfil de Instagram, Diego ha hecho eco de este día tan especial al compartir una serie de fotografías en las que mostró detalles de la celebración que tuvo con motivo de su cumpleaños. En ellas, pudimos ver que el también cantante estuvo acompañado por sus padres y hermanos, así como de su guapísima novia, quienes se encargaron de consentir al máximo al cumpleañero con un delicioso pastel de chocolate. “30+1… Celebrando con mi familia”, escribió Boneta al pie de su álbum de fotos en las que se le puede ver luciendo guapísimo con un look total en negro.

Como era de esperarse, Renata Notni no ha dudado en dedicarle un lindo mensaje público a su novio, a pesar de que ha procurado ser muy discreta respecto a su relación con Diego, pues son contadas la veces en las que la actriz se ha dejado ver en compañía del protagonista de Luis Miguel, La serie en sus redes sociales. A través de su perfil de Instagram, Renata compartió todo un álbum de fotos de la fiesta de cumpleaños de Diego, en donde pudimos constatar que se han vuelto inseparables, pues en las imágenes se hizo evidente que el actor no soltó a su novia en toda la fiesta. “¡Feliz cumpleaños a una de mis personas favoritas!”, escribió Notni al pie de su galería de fotografías en las que se les puede ver de lo más enamorados. “¡Felicidades, amor!”, agregó.

Diego y Renata, ¿listos para llegar al altar?

Sin duda alguna, Diego y Renata se han convertido en la pareja del momento. Y es que tras confirmarse su relación, comenzaron a acaparar titulares, no logrando escapar de los rumores y especulaciones, específicamente sobre el futuro de su relación y la posibilidad de incluso llegar a comprometerse y eventualmente casarse. Y aunque ambos artistas siempre han apostado por la discreción, ha sido Renata quien no ha perdido la oportunidad de aclarar estos rumores, dejando en claro que por ahora están enfocados en disfrutar de su noviazgo. “¡Claro que me veo casada y llegando al altar! No todavía, cuando tenga que ser, en el momento que tenga que ser. Hoy por hoy estoy enfocada en otras cosas, pero claro que sí, en unos años por supuesto que sí”, declaró la bella actriz en un reciente encuentro con la prensa, dejando en claro que por ahora ambos enamorados se encuentran enfocados en otros temas.

A pesar de su respuesta, la actriz se encargó de dejar en claro que se encuentra en un buen momento en su vida y sin entrar en detalles sobre su relación con Diego, admitió estar muy enamorada. "Lo que se ve no se juzga, ¡qué te digo! Estoy muy contenta, estoy pasando por una muy buena etapa en mi vida tanto personal como profesionalmente. Estoy con muchos planes que vienen también en mi carrera, estoy muy enfocada ahorita en mi carrera”, expresó de lo más ilusionada y con una enorme sonrisa en el rostro.

