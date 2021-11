'Soy muy afortunada', Ludwika Paleta celebra su cumpleaños 43 rodeada del amor de su familia

En casa de Ludwika Paleta los motivos para celebrar sobran. Y es que tras haber festejado el cumpleaños 22 de su hijo Nicolás el pasado 11 noviembre, ahora ha llegado el turno de la actriz de celebrar por todo lo alto el suyo, en medio de un momento muy especial en su vida, en donde los proyectos profesionales no dejan de llegarle y disfrutando al máximo de su maternidad. Como era de esperarse, la actriz ha hecho eco de este día tan especial en sus redes sociales, compartiendo una linda imagen donde se va dejado ver de lo más guapa en plena celebración, haciendo partícipes a todos sus seguidores de este festejo.

A través de su perfil de Instagram, Ludwika compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más sonriente, posando vestida de rosa y usando un resplandor dorado sobre la cabeza y a punto de soplarle a la velita de su pastel. Al pie de la imagen, la actriz escribió unas lindas palabras, en las que se mostró agradecida por todas las muestras de cariño recibidas a lo largo de este día. “Los cumplo muy feliz. Gracias a todos los que se han tomado un momento para mandarme un mensaje y apapacharme. Soy muy afortunada”

A la celebración también se ha unido el guapo hijo de Ludwika, Nicolás, conocido artísticamente como Niico, quien de lo más emocionado le dedicó unas lindas palabras a su mamá, las cuales no dudó en compartir con todos sus seguidores a través de sus historias de Instagram. "Feliz cumpleaños a la mejor mamá del mundo. Te amo", escribió el cantante sobre una linda foto en la que se le puede ver posando al lado de su mamá, mientas admiran una puesta de sol a la orilla de la playa y sentados sobre la arena.

Por su lado, Dominika Paleta, hermana de la actriz, también le dedicó unas dulces palabras a la protagonista de telenovelas como Amigas y rivales, las cuales acompañó de una serie de fotografías en las que mostró algunos de los momentos más especiales que ha compartido al lado de ella. “Hoy cumple @ludwika_paleta. Te amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. ¡Que la vida nos alcance para todos los pendientes y más!”, expresó la también actriz entre emojis de corazón y seguido del hashtag #sisters.

En el mejor momento de su vida

En abril pasado, Ludwika Paleta abrió su corazón en una sincera entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, donde habló de cómo el confinamiento la hizo poner un alto total al trabajo y le permitió disfrutar de los suyos: “Cuando paramos yo dije: ‘Por lo menos que esto dure una semanita’… y como a las cuatro semanas yo, que he trabajado toda mi vida, dije: ‘Ya estuvo buena la vacación, ya estuvo bueno que los niños no vayan a la escuela, ya los disfruté muchísimo, pero ¿a qué hora empezamos a hacer algo? Y tuve que cambiar a bajar mi ritmo y a la vida más tranquila y a ver un poco más hacía dentro, también aprendí que me la paso trabajando en un intento de sentirme productiva y me cuesta o más bien, me costaba trabajo estar en mi casa y me costaba trabajo bajar mi ritmo y simplemente sentarme a pensar a leer un libro”, comentó.

