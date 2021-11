Así fue el encuentro de Adamari López y Toni Costa sobre la pista de baile

Tras el sorpresivo anuncio de su ruptura hace varios meses, Adamari López y Toni Costa han dado cátedra de madurez al asumir su separación con toda la cordialidad y el respeto. Si bien la conductora ha expresado que no hay vuelta atrás en esta decisión, ha dejado claro que sin importar lo sucedido en su relación, siempre estará unido al bailarín por su hija, quien es la devoción de ambos. En más de una ocasión las redes sociales ha sido testigos de la buena convivencia que ambos mantienen actualmente, sin embargo, este fin de semana quienes lo atestiguaron fueron miles de personas a través de la televisión. Y es que, tal como se había anunciado, la conductora boricua y el español se reunieron en la pista de baile, un lugar que conocen bien, pues fue en un escenario similar que se dio su flechazo hace más de 10 años.

Este domingo, Adamari y Toni se reunieron en el foro de Así Se Baila, reality show de Telemundo en el que ella se desempeña como juez. Para esta ocasión, en la que se disputó la semi final, la conductora lució un espectacular rojo y negro de lentejuelas con el que acaparó las miradas al unirse a su expareja en su número de baile. Empezaron bailando un flamenco para continuar con un tango y luego, en la que fue una de las presentaciones más esperadas de la noche. Además de buen ritmo, ambos dejaron ver una gran coordinación, resultado no sólo de las horas de ensayo, sino también de la confianza mutua. Pero sin duda el momento más memorable fue cuando se les unió en la pista su hija Alaïa, usando un atuendo similar al de su famosa mamá. En su participación, esta pequeña dejó a más de uno boquiabierto, pues junto a sus padres hizo una compleja pirueta.

Tras aquella inolvidable noche, Adamari tomó su cuenta de Instagram para compartir el video de su presentación con Toni y Alaïa, y expresar además su sentir en aquellos momentos. “Emocionada y agradecida por la oportunidad que me dio Así Se Baila @telemundorealities de hacer este hermoso baile junto a @toni y @alaia”, escribió la conductora boricua al inicio de su publicación. Además hizo una mención especial al bailarín español, a quien reconoció por su dedicación para el número de baile que los tres ejecutaron. “Gracias Toni por juntos seguir creando memorias para nuestra hija que estoy segura atesorará toda la vida. Ensayamos, montaste el baile, creaste el concepto, cuidaste todos los detalles, sin duda eres un excelente bailarín y profesional”, agregó. “Me ilusionó mucho bailar con Alaïa y ver cuánto lo disfrutó ella también. Espero que les haya gustado tanto como nosotros”, finalizó.

Por su parte, Toni también recurrió a sus redes sociales para expresar su emoción por esta presentación tan entrañable. “El baile más especial de mi vida, junto a la mamá de mi hija y nuestra princesa Alaïa, qué emoción y qué privilegio tener esta memoria para siempre y agradezco mucho la oportunidad de poder realizarlo”, escribió el español en su Instagram, compartiendo también el video su número. “Es el resultado de mucho trabajo, ensayo, montaje de música y coreografía, gracias a @adamarilopez por elegirme para bailar con ella y a @telemundo por hacer esto posible”, continuó en su publicación. “Deseo que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros, va dedicado para ustedes y en especial para nuestra princesa @alaia. Los queremos familia”, concluyó.

El amor que surgió en la pista de baile

La historia de amor de Adamari y Toni nació ante la mirada de millones de espectadores, en la pista de baile del reality Mira Quién Baila, en 2011. La química que lograron como pareja fue más allá del foro de televisión, pues tras aquella participación empezaron a salir e iniciaron una relación sentimental que se prolongó toda una década. Mientras que sus fans seguramente conocían muy bien cómo se dio el flechazo entre la boricua y el español, curiosamente Alaïa no lo sabía. Fue el pasado mes de abril, un mes antes de que se supiera de su separación, que la conductora y el bailarín le contaron cómo nació su amor. “¿Cómo se conocieron papi y mami? Mi gente linda, ustedes conocen mi historia de amor con Toni Costa pero nunca se la habíamos contado a Alaïa, me derrito con su reacción. Tienen que verla”, escribió la también actriz junto a un video de la hoy expareja junto a su hija. “Te vamos a contar que papi y mami se conocieron cuando mamá estuvo en un show de televisión donde papá era bailarín y entonces me pusieron la segunda semana a bailar con papá un tango y papá me besó al final del tango”, recordó ella, antes de ser interrumpida por Toni, quien corrigió a la actriz: “Tu mamá me besó”, comentó el bailarín, provocando una tierna expresión de sorpresa por parte de su nena. Ahora la situación de ambos es muy distinta, sin embargo lo que no ha cambiado es el gran amor que los une a su nena.

