J Balvin se deja ver en su faceta más paternal al lado de su pequeño Río

Completamente entregado a su paternidad, J Balvin abraza esta dulce etapa de su vida en la que además las cosas no podrían ir mejor, pues de la mano de la plenitud personal, el éxito profesional no deja de perseguirlo, por lo que el intérprete no podría estar más feliz. Algo que ha sido evidente en las recientes fotografías que el colombiano ha compartido en sus redes sociales, en donde se ha dejado ver en un momento por demás especial, completamente enamorado de su pequeño hijo Río -que recientemente cumplió sus primeros seis meses de vida-, y disfrutando al máximo de su paternidad.

A través de su perfil de Instagram, el intérprete compartió una serie de fotografías en blanco y negro, en donde se le puede ver de lo más cariñoso al lado de su hijito, quien con sus manitas juguetea con las manos de su padre, quien no deja de darle besos y abrazos. Como ha sucedido hasta el momento, el colombiano ha procurado no mostrar el rostro de su pequeñito, protegiendo así su identidad. “Vida y paz en la tierra”, escribió el intérprete al pie de su álbum de imágenes que ha sido celebrado por todos sus fans, quienes no han dejado de enviar sus felicitaciones al cantante y su pareja, la modelo Valentina Ferrer, por el reciente nacimiento de su primer hijo. Previamente, el cantante ya había enternecido a sus fans con otra tierna postal que compartió en su perfil de Instagram. En ella se le puede ver de espaldas, cargando al pequeño Río en hombros, mientras ambos admiran la inmensidad del mar. Al pie de la imagen, el artista de 36 años escribió: “Gracias, Río. Paz en la tierra”.

Como era de esperarse, la orgullosa mamá de Río no tardó en reaccionar a las hermosas imágenes compartidas por el padre de su hijo, mostrándose de lo más orgullosa de sus dos hombres y haciendo evidente lo mucho que ha crecido su pequeñito a lo largo de estos seis meses. “¡Mis amores! Río ya casi más alto que el papá”, bromeo la guapa modelo de origen argentino.

¿Cómo es JBalvin como papá?

Si bien, el cantante suele ser muy discreto a la hora de compartir detalles de su vida privada de forma pública, nos hemos enterado de cómo es en su papel de papá gracias a las declaraciones que su pareja, Valentina Ferrer, realizó en octubre pasado en La Hora ¡HOLA! donde reveló que el reguetonero y ella han hecho un excelente equipo en la paternidad: “Súper cariñoso y me ayuda mucho. Le gusta cargarlo, darle de comer, todo, él no tiene problema. La primera vez que cambio los pañales fue gracioso verlo, pero la verdad es que ayuda mucho, es muy importante que la pareja ayude”, comentó la modelo.

En esa misma charla, la argentina también habló de cómo la maternidad la ha transformado. “Todo te cambia, la mirada, la forma de pensar, todo, es algo impresionante cómo uno al ser mamá. La gente te dice que cuando uno es mamá todo te cambia y uno dice: ‘No, no puede ser’, pero es impresionante”. La argentina reveló que Río ya es el consentido de su familia: “Todos felices, ellos están esperando a que yo tenga otro. Mi mamá tiene cinco, mi hermana tres, me dicen: ‘Ahora falta la nena’”. Por último, reconoció que su bebé es muy simpático y amoroso: “Es muy dulce y se está riendo todo el tiempo”, dijo.

