La familia de la historia se pronuncia en contra de House of Gucci Si hace tiempo Patrizia Reggiani ya había alzado la voz para quejarse de la cinta, ahora son los Gucci los que se manifiestan

El esperado estreno de House of Gucci llegó en medio del glamour de las alfombras rojas en las que Lady Gaga y Salma Hayek partieron plaza de forma espectacular. La cinta tampoco decepcionó, suenen fuertes los rumores de que Gaga podría estar encaminándose a su segunda nominación al Oscar, y no es para menos, después de que la cantante y actriz confesara que se metió a profundidad al personaje, haciendo lo que fuera necesario para conseguir el acento preciso de su personaje, Patrizia Reggiani. A diferencia de lo que se podría pensar sobre este compromiso, la misma Patrizia se había quejado ya desde que se estaban realizando las grabaciones. ¿La razón? Gaga no la había contactado antes de personificarla. Ahora han sido los herederos de Aldo Gucci, interpretado en la cinta por Al Pacino, quienes han decidido pronunciarse en contra de la cinta.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Patrizia Reggiani tras su paso por prisión: alejada de sus hijas y molesta con Lady Gaga por interpretarla en 'La casa Gucci'

‘La casa Gucci': estos son los protagonistas reales de la película

El comunicado fue publicado por la agencia italiana Ansa, en él se lee la queja de la familia, la supuesta justificación de las acciones de Patrizia. “La familia Gucci está enterada del lanzamiento del film House of Gucci y está un poco desconcertada porque, aunque el trabajo asegura querer contar la ‘verdadera historia’ de la familia, las preocupaciones que levantaron los trailers y las entrevistas publicadas hasta ahora, se han confirmado: la película tiene una narrativa que está lejos de ser correcta. La producción del film no se molestó en consultar con los herederos antes de describir a Aldo Gucci -presidente de la compañía por 30 años- y los miembros de la familia Gucci como rufianes, ignorantes e insensibles al mundo alrededor de ellos, atribuyendo a los protagonistas, eventos, un tono y una actitud que nunca les perteneció”, se lee en el comunicado replicado por Variety.

“Esto es extremadamente doloroso desde un punto de vista humano y un insulto al legado en el que está construida la marca hoy en día. Aún más objetable es la reconstrucción que se vuelve mística, casi al punto de la paradoja cuando se llega al punto de sugerir un tono indulgente hacia una mujer que, definitivamente fue culpable de haber instigado la muerte de Maurizio Gucci; es personificada no solamente en la cinta, sino en las declaraciones hechas por los miembros del elenco como una víctima tratando de sobrevivir una cultura corporativa masculina y machista”, se sigue leyendo.

VER GALERÍA

Recordamos el asesinato de Maurizio Gucci que recrea la nueva película de Lady Gaga

“Esto no podría haber sido más lejano de la verdad. Más aún, en los 70 años de la historia en la que hubo un negocio familiar, Gucci fue una compañía inclusiva. De hecho, precisamente en los 80s -el contexto histórico en el que se basa el film- mujeres estaban en diferentes posiciones top, ya sea que fueran miembros de la familia o externos a ella, incluyendo la presidenta de Gucci América, la cabeza global de relaciones públicas y comunicación, y un miembro de la mesa de directores de Gucci América”, continúa.

La estocada final

Para finalizar, se cierra contundentemente: “Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus ancestros, de quienes la memoria no merece ser turbada para personificar una película que no es real y que no le hace justicia a sus protagonistas”. La estocada final se da con la última frase: “Los miembros de la familia Gucci se reservan el derecho de proteger el nombre, la imagen y la dignidad de sus seres queridos”, en lo que bien podría anticipar una querella por parte de la familia.

VER GALERÍA