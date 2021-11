Con nebulizador, Ana Bárbara da a conocer cómo se encuentra tras su diagnóstico

Luego de que Ana Bárbara confirmara este fin de semana que fue diagnosticada con Covid-19, razón por la que tuvo que cancelar los shows que tenía previsto realizar en México, la cantante reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles de su estado de salud, para así calmar los ánimos de todos los que se mostraron sumamente preocupados ante la noticia de su diagnóstico, mostrando siempre una actitud muy positiva.

A través de sus historias de Instagram, Ana Bárbara compartió una serie de videos en los que se mostró en medio de su confinamiento y usando una mascarilla muy parecida a las que suelen ponerle a los pacientes que requieren oxígeno, lo que sin duda alarmó a sus fans. "Les cuento cómo va mi proceso, pues gracias a mi equipo, mi gente que no me dejan sola y al sector salud de aquí de Taxco, y de Guerrero en general, muy pendientes, mil gracias", expresó la intérprete en su video, en el cual se encargó de aclarar que lo que llevaba puesto en la cara en realidad era un nebulizador, el cual le recomendaron usar debido a la tos que comenzaba a presentar en ese momento. “Gracias a todos por sus mensajes y apoyo”, compartió la intérprete completamente conmovida.

A través de sus redes sociales, Ana Bárbara se ha encargado de dejar en claro que se encuentra bien dentro de lo que cabe, siempre mostrando una actitud muy positiva y con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, no ha dejado de lamentar el que haya tenido que posponer algunos de sus conciertos. Y es que sin duda uno de ellos le hacía mucha ilusión poder hacerlo, pues justo se presentaría el pasado domingo en Río Verde, San Luis Potosí, ciudad que vio nacer a la intérprete hace más 50 años. "El día de mañana me presentaba allá, y tenía mucha ilusión; sin embargo, por temas de salud no podré hacerlo, pero los amo mucho y les prometo reponer la fecha porque esta bandida antes muerta que incumplida", dijo.

Fue a través de un comunicado publicado en las redes sociales de Ana Bárbara, que se dio a conocer el diagnóstico de la cantante, explicando al público que esperaba verla los próximos días en algún show que debido a esta situación por el momento todo quedaba suspendido. “Para la ‘Reina grupera’ su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma”, se podía leer en la misiva publicada la noche del pasado sábado 27 de noviembre, día en el que la intérprete fue diagnosticada.

Las primeras palabras de Ana Bárbara tras su diagnóstico

Consciente de que sus fans esperaban por verla en el escenario, Ana Bárbara se comunicó con ellos a través de sus historias de Instagram en donde lamentó el tener que cancelar los shows que daría el fin de semana en Guerrero y San Luis Potosí, asegurando que hasta el momento se encuentra bien. “Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a covid”, dijo la intérprete en un video compartido en sus historias de Instagram. “Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, agregó la intérprete sumamente consternada.