Ana Bárbara revela que ha dado positivo a Covid-19

Sin duda alguna, Ana Bárbara se ha caracterizado por ser una artista sumamente profesional y cumplida con su público, por lo que es raro cuando la cantante llegue a cancelar alguna presentación o compromiso que involucre estar cerca de sus fans. Sin embargo, este fin de semana la intérprete de Bandido tuvo que cancelar los shows que tenía previstos en Taxco, Guerrero, y en Río Verde, San Luis Potosí, luego de haber dado positivo a Covid-19, una enfermedad que de hecho la ha obligado a hacer un alto total en todas sus actividades artísticas y personales.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales de Ana Bárbara, se dio a conocer el diagnóstico de la cantante, explicando al público que esperaba verla los próximos días en algún show que debido a esta situación por el momento todo quedaba suspendido. “Para la reina grupera su público es una gran prioridad y lamenta esta situación, espera estar de regreso y llevando alegría y música a todos los pedazos de su alma”, se podía leer en la misiva publicada la noche del pasado sábado 27 de noviembre, día en el que la intérprete fue diagnosticada.

Ante el revuelo que causó esta noticia y la preocupación de sus fans, Ana Bárbara acudió a sus redes sociales, en donde ha compartido algunos videos en los que ha hablado de la situación de salud que enfrenta, asegurando que afortunadamente se encuentra bien y estable, aunque no dejó de lamentar el no poder hacer el show que tenía pactado para estos días, ofreciendo disculpas a su público por la cancelación de último momento. “Pedazos de mi alma venía a traerles música, alegría que es lo que mejor sé hacer, pero en la mañana me empecé a sentir un poquito mal y pues resulta que salí positiva a covid”, dijo la intérprete en un video compartido en sus historias de Instagram.

Ana Bárbara, quien es conocido entre sus fans como ‘La reina grupera’, compartió algunos detalles sobre su estado de salud, dejando en claro que hasta el momento solo ha presentado síntomas leves de la enfermedad, prometiendo a todos sus seguidores de Taxco reponerles el show una vez que se haya recuperado de esta enfermedad que ha puesto en jaque a todo el mundo. “Dentro de los males, me siento no tan mal, pero no vamos a dar el show, obviamente. Pero si curo, voy a darles este show próximamente”, agregó la intérprete sumamente consternada.

¿Dónde se encuentran sus hijos?

Sin duda alguna, la prioridad de Ana Bárbara siempre serán sus tres hijos: Emiliano, José María y Jerónimo, quienes son la fuente de fortaleza e inspiración para la cantante. Es por eso que durante este tiempo que se ha mantenido en confinamiento en la ciudad de Taxco, Guerrero, se ha mantenido en constante comunicación con sus pequeños a través de videollamadas. Así lo reveló la artista de 50 años en un video que compartió en sus Instagram Stories, mientras hablaba con sus retoños a través de Facetime, salió de su habitación al pasillo y su puerta se cerró, por lo que se quedó afuera. Fue entonces que Ana Bárbara compartió que sus hijos se encuentran bajo el cuidado de su prometido, Ángel Muñoz, aunque no compartió detalles sobre la salud de sus pequeños, o si en los últimos días ha tenido contacto físico con ellos.

