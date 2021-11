'Estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo', Ingrid Coronado sobre su retiro de la televisión

Sin duda alguna, Ingrid Coronado se ha convertido en una de las presentadoras más queridas de la televisión, pues por varios años engalanó la pantalla chica como la conductora de Venga la Alegría, uno de los shows televisivos más vistos de México. Sin embargo, hace tres años, Ingrid tomó la decisión de hacer un alto en su carrera, alejándose completamente de la televisión y manteniendo un perfil bajo durante varios años, sin entrar en detalles que dieran respuesta a su tajante decisión. Precisamente sobre ese tema es que la conductora ha decidido abrir su corazón para hablar de aquel momento tan decisivo en su carrera y en su vida personal, dejando en claro que tomó la decisión pensando en su bienestar personal.

Con el corazón en la mano, Ingrid compartió cuáles fueron las verdaderas razones que la llevaron a parar de tajo su carrera y enfocarse de lleno a su faceta más personal. “Me sentía sumamente mal, no tenía el tiempo que yo quería dedicar a mi familia, estaba angustiada y no disfrutaba mi trabajo”, confesó la conductora con toda sinceridad en declaraciones que han sido retomadas por TVyNovelas, dejando en claro que todo lo que se dijo en torno a ella en el momento en el que tomó la decisión de dejar la televisión no eran ciertos y que siempre fue un tema más personal el que la llevó a tomarse un receso de la conducción.

Ingrid reveló que en aquel momento había pensado que tres meses de retiro serían suficientes para sentirse con mejores ánimos y renovados bríos. Sin embargo, se dio cuenta que ese tiempo no sería suficiente, pues eran muchas cosas las que necesitaba analizar y pensar, pues los últimos años le habían dejado heridas que necesitaba sanar. “Me di cuenta de que si no paraba, me iba a enfermar. Fue una etapa muy difícil de mi vida y tomé la decisión de retirarme durante tres meses. Yo pensé que iba a ser suficiente”, expresó. “Necesitaba sanar muchas cosas. No solamente en el aspecto físico, también en lo emocional, me sentía realmente mal”, agregó.

Afortunadamente, el tiempo se encargó de poner las cosas en su lugar e Ingrid nuevamente volvió a sentir esa pasión por su profesión, por lo que comenzó a retomar su carrera poco a poco, al tiempo en el que veía crecer a sus hijos y su dinámica familiar comenzaba a ajustarse a lo que ella realmente buscaba. “Me invitaron a hacer un programa de radio y decidí aceptar. De pronto me sentía ya muy cómoda con la dinámica familiar, tenía tiempo para estar con mis hijos, ser mamá, atender la casa y luego hacer el programa”, agregó.

¿Por qué decidió volver a la televisión?

Tras poco más de tres años de mantenerse alejada de la televisión y dedicarse a explorar otras facetas profesionales, Ingrid sorprendió hace unas semanas al confirmar su gran retorno a la pantalla chica conduciendo el nuevo programa de TV Azteca Todos a bailar. Un show que decidió tomar como el proyecto que la llevaría de vuelta a lo que más le gusta hacer, emocionando a sus fans que tanto pedían verla de nuevo en la televisión. “El concepto me encantó porque es baile, es un show familiar, participan niños. Tenía todo lo que yo quería”, reveló la presentadora. “Puedo decir que ahora me ha tocado bailar con la más bonita”, finalizó.

