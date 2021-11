'Eres mi orgullo y luz de mi vida...', Raúl Araiza a su hija Camila por su cumpleaños 25

En medio del importante momento de vida por el que atraviesa Raúl Araiza, quien en los últimos meses se ha dejado ver de lo más enamorado y feliz por el éxito que ha tenido en sus proyectos laborales, el guapo presentador de Hoy tiene un motivo más para celebrar este 27 de noviembre. Y es que es justo en esta fecha cuando el también actor celebra por todo lo alto el cumpleaños de su hija Camila, quien este 2021 ha llegado a los 25 años. Como era de esperarse, Araiza ha hecho eco de este día en sus redes sociales, donde le ha dedicado a su primogénita un emotivo mensaje en el que ha dejado en claro el gran amor que tiene por ella, así como lo orgulloso que se siente de poder experimentar la paternidad a su lado.

A través de su perfil de Instagram, el actor de telenovelas como La desalmada compartió una serie de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Camila, siendo la más enternecedora una en la que aparece el intérprete cargando a su hija en brazos cuando era una bebé. Junto a las imágenes, el actor escribió unas lindas palabras para la cumpleañera, con las que le deseó feliz cumpleaños. “Happy 25 baby girl, eres mi orgullo y luz de mi vida...”, compartió Raúl de lo más conmovido.

El intérprete continuó con sus palabras, ahora expresando sus mejores deseos para Camila, quien le dio la oportunidad de experimentar la paternidad por primera vez, fruto de su relación con Fernanda Rodríguez, de quien el actor se separó hace unos años. “¡Sigue brillando eres un alma libre llena sensibilidad y retos! Y ya sabes... ¡Siempre estoy del otro lado de la alberca! Te amo”, finalizó Araiza completamente emocionado.

Sin duda alguna, para Araiza la paternidad ha sido una de las experiencias más gratificantes de toda su vida: “Creo que lo que mejor he sido, es ser padre, el esfuerzo más grande es educar a estas niñas, bueno, ya son unas mujeres, creo que son dos chavitas de bien, con mundo, con clase, educadas y que ya están sueltas… Ha sido el tesoro más grande que me ha podido dar Dios, ser papá. He sido bien padre, no sólo un buen proveedor, sino que he estado en todos los mementos de ellas, en las dudas, en la rebeldía, en sus crisis, en apoyarlas cuando las he tenido que apoyar, he hablado de todo con ellas”, comentó en mayo pasado durante una entrevista que sus compañeros de Miembros al Aire le hicieron.

Sus hijas y su relación tras el divorcio

Sobre cómo manejó con sus hijas el tema del divorcio de Fernanda Rodríguez, mamá de ambas, de quien el conductor se separó en octubre de 2019, luego de 24 años de relación amorosa: “Mis hijas ya están grandes, mis hijas son muy maduras y las dos sí se desestabilizaron, pero les dije: ‘La vida es mía, no es de ustedes, yo estoy casado con su madre, no con ustedes, yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí. A su padre no lo pierden, aquí estoy, nada más déjenme vivir, la vida es corta’. Las niñas hoy me apoyan muy cañón, traigo una relación independiente con ellas, Roberta vive conmigo ahora y a Camila la tengo a un lado”, comentó Araiza en aquella ocasión.

