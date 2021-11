El reencuentro de Adamari López y Toni Costa en la pista de baile, ¿podría no suceder?

Después de anunciar todo lo alto su regreso a la pista de baile, lugar donde se dio el flechazo, el reencuentro de Adamari López y Toni Costa está en peligro. Durante uno de los últimos ensayos de la expareja sentimental, el español reconoció que una lesión del paso lo ha estado molestado, situación que encendió las alertas entre todos sus fans quienes ya sueñas con ver nuevamente a la pareja bailando, tal como lo hicieron, en 2011, cuando se alzaron como ganadores de la primera edición de Mira Quién Baila, programa donde además de conquistar al público, Toni le robó el corazón a la presentadora con quien, casi de inmediato comenzó una historia de amor que concluyó en mayo pasado, cuando Adamari anunció que había decidido seguir por caminos separados.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Tan cómplices, como cuando eran pareja, Adamari y Toni han causado gran revuelo en redes sociales por la colaboración que realizarán el próximo domingo cuando, nuevamente, muestren su talento como bailarines. Durante toda la semana, la presentadora y el español han estado ensayando el número con el que planean realizar su regreso triunfal, fue justo durante uno de sus prácticas que las cámaras de Hoy Día captaron al bailarín sentado, un tanto preocupado, por una situación que podría poner en duda su participación: “Estaba aquí tocándome la bola, esto es que lo tengo de la Zumba, siempre que bailo o lo que sea se me pone un dolor aquí que tengo miedo de que se pueda romper y ya no pueda bailar”, comentó.

VER GALERÍA

En la cápsula aparece Toni sentado, mientras Adamari aparece a su lado, muy pendiente de él: “Está viejita y le duele la pierna”, comentó divertida a las cámaras. En un tono más serio, la conductora también se mostró preocupada por la lesión de Toni: “No, mentira, tiene una pierna lastimada”, dijo. Según contó al inicio del reportaje, el show que están montando será algo sin igual: “Esto va a ser un espectáculo digno de ella, así que hemos estado trabajando muy duro para que eso ocurra”, comentó sincero el bailarín quien está enfocado en que la presentadora brille como lo hizo hace más de una década.

La ilusión de brillar de nuevo en la pista

Por su parte, Adamari también se mostró muy ilusionada con su regreso al baile: “¡Qué emoción! Ya hemos ensayado en la pista, hemos cuadrado más o menos los tiros de cámara y yo creo que va a salir bien”, detalló la presentadora quien, en los últimos meses ha estado enfocada en sí misma, adquiriendo un estilo de vida saludable con el que ha conseguido lucir tan guapa y espectacular como en sus inicios en la actuación: “Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras (más de 14 kilos). La parte más importante es la de mantenerse y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo ¡hoy puedo celebrar!”, escribió recientemente en sus redes sociales.

VER GALERÍA

Recientemente la conductora habló de su proceso de pérdida de peso durante una sincera entrevista para el diario La Opinión, donde desmintió que su cambio se deba a una cirugía: “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones. Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer. Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, reveló Adamari.