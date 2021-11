Angelique Boyer revela la razón detrás de su ausencia en redes sociales

Además de ser una de las protagonistas de telenovela favoritas, Angelique Boyer es toda una celebridad en redes sociales, pues tan sólo en Instagram acumula más de 13 millones de seguidores. La guapa actriz suele compartir en sus cuentas vistazos de sus nuevos proyectos en la pantalla chica, así como de su día a día dentro y fuera del set, incluidos algunos momentos especiales junto a su novio Sebastián Rulli. De hecho, estas dos estrellas de televisión han arrasado en más de una ocasión con sus originales y simpáticos videos virales. Dado que la guapa intérprete suele ser muy activa en el mundo digital, llamó mucho la atención de sus fans que en días recientes había permanecido un tanto alejada, pero tras esta prevé ausencia, Angelique ha retomado sus redes sociales y ha explicado sus significativas razones para desconectarse por un tiempo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Más de una semana después de que hiciera su última publicación en Instagram, Angelique regresó a su cuenta para revelar el motivo por el que había preferido mantenerse alejada de las redes sociales. “¡Que viaje tan maravilloso!”, escribió al inicio de su publicación, la cual acompañó de una serie de instantáneas con quienes reveló, eran su hermano y sobrinos. “Veo estas fotos que ahora son #tbt y me encantaría expresarles todo lo que sentí en esos momentos”, continuó en su mensaje, en el que dejó ver lo especial que fue para ella. Si bien en su publicación colocó la leyenda en francés “Con mi familia” en lugar de indicar el destino de su travesía familiar, las imágenes no dejaron dudas de que había viajado a su país natal, pues en algunas de ellas se le veía con la emblemática Torre Eiffel como escenario de fondo.

VER GALERÍA

“Me desconecté de las redes, del teléfono y disfruté del presente, del lugar y la compañía”, continuó la estrella de Teresa en su publicación. “Ver a mi hermano y su familia creciendo y cumpliendo sueños… Cada viaje, más adultos, más cercanos”, agregó en su mensaje. Además, la actriz mostró su lado más tierno al posar en varias fotos junto a sus sobrinos, a quienes presentó como toda tía orgullosa. “Esos pedacitos de amor son mis sobrinos Morgan de 5 y Chloé de 2”, escribió.

VER GALERÍA

La actriz de 33 años cerró su mensaje con un sentido agradecimiento a su hermano, Arnaud Boyer, y su cuñada, además les expresó todo su apoyo por un importante emprendimiento. “Gracias @nonophot y Claire por estos increíbles días juntos”, escribió etiquetando a su hermano, quien al parecer es completamente ajeno al ámbito público, por lo que mantiene privada su cuenta de Instagram. “Verte en tu propio restaurante, socio con tu mejor amigo y toda la familia unida es una gran satisfacción, estoy orgullosa de ti hermano”, continuó. Finalmente, Angelique reiteró su felicidad por haber coincidido con ellos pese a los cientos de kilómetros que normalmente los separan. “Deseo seguir compartiendo lo hermoso de la vida. La distancia a veces no nos deja disfrutar de tantas cosas que vi estos días juntos, ¡ya los extraño mucho! Ser tía me hace muy feliz, los amo”, concluyó. Fue el pasado 7 de septiembre que la estrella de telenovelas compartió un par de fotos indicando que se encontraba en el castillo Château de Thoiry, el cual se ubica al oeste de París. Poco más de una semana después, compartió otra imagen, señalando que estaba en “en algún lugar de Francia” y además compartió “este otoño me hace muy feliz”.

VER GALERÍA

Su gran amor en México

Angelique, quien dejó entrever que ya se encuentra de regreso en México, emprendió su entrañable viaje dos meses después de que festejara una ocasión muy especial: su séptimo aniversario con Sebastián Rulli. Como era de esperarse, el galán de telenovelas tomó sus redes sociales para gritar su amor por la actriz. “Woow, hoy cumplimos siete años, ¡vida de mi amor! Nada más hermoso que tener una meta en común e ir juntos tomados de la mano. Por muchos ciclos más como este, te amo @angeliqueboyer”, escribió en su post el pasado 23 de septiembre. Por su parte, la guapa intérprete hizo lo propio y compartió una especial dedicatoria para el actor de origen argentino. “Mi cielo hermoso, qué 7 más feliz y enamorada estoy viviendo… Gracias por todo el amor que me provocas, por todo el amor que regalas. Te amo con todo mi ser @sebastianrulli”, expresó.

VER GALERÍA