Ingrid Coronado habla de las diferencias con su ex: ‘Yo no puedo hacer absolutamente nada’

A la par de su regreso a la televisión con el programa Todos a Bailar, Ingrid Coronado también acapara los titulares por asuntos personales, luego de que su exesposo, Charly López, hiciera públicas las diferencias que existen entre ellos. Con la sinceridad con la que enfrenta a la prensa cuando de sus hijos se trata, la conductora rompió el silencio y reaccionó a las críticas que el exGaribaldi hizo en su contra una situación que reconoció no es cómoda, pero dejó claro que su prioridad es estar bien con sus hijos.

Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, Ingrid se mostró sorprendida de los señalamientos de Charly de quien se divorció hace ya casi dos décadas: “A mí lo que me llama la atención es que sea noticia mi relación con una persona de la que me divorcié hace 17 años, ¿no?, eso es lo que a mí me llama la atención. Evidentemente, ustedes lo saben, yo siempre he querido tener una buena relación con todas las personas que me rodean y más si son los padres de mis hijos (...) de los asuntos legales, como ustedes saben, no vale la pena que los mencione hasta que terminen”, explicó.

Sobre las críticas que Charly realizó en su contra, Ingrid se mostró ajena, aseguró que la mayor parte de su tiempo lo invierte en estar con sus hijos y en trabajar, más ahora que su regreso a la televisión se acerca: “Honestamente yo dedico mi vida entera a criar a mis hijos a acompañarlos y a disfrutar con ellos y a trabajar, para poder llevar el sustento de cada día a casa, evidentemente no es agradable que no hablen bien de mí, que no valoren el trabajo que hago, pero eso es algo con lo que yo no puedo hacer absolutamente nada, yo sé quién soy, qué tipo de mamá soy y me siento, no sólo satisfecha, sino que orgullosa con eso”.

Ingrid Coronado, enfocada en las cosas positivas

La presentadora aseguró que la opinión de su exesposo no la afecta pues está enfocada en las cosas positivas de la vida: “Yo no me pregunto qué estoy haciendo mal, honestamente, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy construyendo y yo tomo las cosa y no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, para mí lo más importante es ver lo que yo hago profesionalmente para poder llevar el sustento a mis hijos, el desarrollarme en lo que yo hago, enfocarme en las cosas buenas que tiene la vida, eso para mí es lo más importante, no estar en dimes y diretes, en información de si me llevo bien con alguien o no, cuando es una persona que no forma parte de mi vida desde hace muchos años”, finalizó.

En este momento de su vida, Ingrid está enfocada en Todos a bailar, un programa muy familiar que puede compartir con sus hijos: “No solamente regresar a la televisión (me emociona), que es algo que hice durante muchos años y que me gusta, me encanta, me apasiona y demás, pero trabajar con niños es algo que siempre me ha gustado mucho, lo hice en la Academia Kids, que es un proyecto que está en un lugar muy especial de mi corazón, fue realmente padrísimo, y poder volver a trabajar con ellos es algo que me llena de alegría porque como todos ustedes saben a mí me encanta ser mamá, me encanta jugar con mis hijos”, declaró recientemente a Ventaneando.