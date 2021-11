'Me puse muy nervioso', José Eduardo Derbez cuenta cómo fue trabajar por primera vez con su mamá

Para nadie es un secreto que Eugenio Derbez les ha transmitido a sus hijos el talento y el amor por el ámbito artístico. Sin embargo, en el caso de José Eduardo Derbez estas cualidades provienen también de su mamá, Victoria Ruffo, quien es todo un ícono en las telenovelas. Sin embargo, aunque los dos poseen exitosas carreras y trabajan en la misma televisora, nunca han compartido el set en un mismo proyecto, más allá de aquel sketch de XHDRBZ dirigido hace unos varios años por el jefe del clan Derbez. En cambio, padre e hijo han colaborado recientemente en varias producciones tanto para cine como televisión. Ahora, meses después de que la actriz y su primogénito compartieran espacio en una entrañable entrevista en el canal de YouTube de él, se han reunido para trabajar juntos por primera vez en una película, lo que ha sido sin duda toda una experiencia para ambos, aunque el intérprete ha admitido haberse puesto nervioso.

Feliz y agradecido porque incluso en la pandemia el trabajo no le ha faltado, José Eduardo habló de su más reciente proyecto en la pantalla grande, El Roomie, una comedia dirigida por Pitipol Ybarra en la que compartirá créditos con varios famosos, como Maite Perroni y Ana Serradilla, y además de Victoria Ruffo. “Mi mamá va a hacer un cameo, entonces eso va estar súper padre”, reveló el actor emocionado en un encuentro con medios de comunicación y detalló que en la trama, la actriz no interpretará a su mamá, sino a una profesora. “Es la primera vez que trabajamos juntos, entonces estamos muy emocionados, bueno ya la hicimos (la película) y estuvimos muy contentos”, comentó, aclarando que estas grabaciones ya ocurrieron.

Si bien aseguró que fue un gusto para él poder compartir con su mamá, aunque sea brevemente, a nivel profesional, José Eduardo reconoció que el nerviosismo se apoderó de él en ciertos momentos. “Yo estuve muy nervioso con ella, pero salió muy padre”, comentó. El joven intérprete explicó que cuáles cree que fueron los factores detrás de su reacción, entre ellos la imponente trayectoria de Victoria. “Fue como una combinación de trabajar con mi mamá, de que fue la primera vez y pues también la carrera de ella, y la gran actriz que es y todo eso”, comentó. “Sí me puse muy nervioso, no me lo creían, pero sí estaba yo, mis manos me sudaban”, confesó. El actor de 29 años descartó que su mamá haya buscado darle consejos durante este proyecto. “Para nada, ella fue a hacer su trabajo, no fue el caso, ella fue a hacer su trabajo y yo el mío y nos divertimos mucho, nos reímos bastante”, aseguró. “Una mamá siempre impone”, agregó después.

El actor se refirió con buen humor a aquella breve participación que tuvo en un sketch junto a sus padres hace más de 20 años, cuando apenas era un niño. “Ni hablé, ni salí, salió la bolsa nada más”, comentó, refiriéndose al hecho de que en aquella ocasión tuvo el rostro cubierto por una bolsa amarilla de papel en casi todo el video. Aquel programa trató sobre quién sustituiría a Eugenio Derbez en la Presidencia del canal XHDRBZ, y fue ahí donde hizo la aparición su hijo tanto en la ficción como en la vida real. Este sketch dio mucho de qué hablar, pues se dio tiempo después de la sonada separación entre el actor y Ruffo.

Victoria, la gran fortaleza de José Eduardo

Hace unos meses, José Eduardo sostuvo una sincera charla con su hermana Aislinn para su podcast La Magia del Caos. En un momento de este encuentro, la actriz le preguntó: “¿De qué te agarras tú en tus momentos más difíciles? Y quiero que me digas cuáles han sido tus momentos más cab%$#& … ¿Qué haces, qué herramientas tienes?”, preguntó ella. “Siempre me agarro de mí, siempre he entendido que me tengo a mí, y siempre me voy a tener a mí, y si no me recargo en mí, nadie más va a estar ahí, no puedo yo depender de nadie más”, respondió el actor. Pero, aunque dejó clara esta postura, reconoció que el apoyo de su madre ha sido crucial para salir adelante en los momentos más difíciles. “Una de las grandes fortalezas que tengo es mi mamá, yo creo que sin mi mamá mi mundo se vendría muy cab3$% abajo”, admitió entonces. “En el momento que yo puedo llegar a estar débil en mi vida, yo la veo 5 minutos, la abrazo y me recargo de todo y vuelvo a tener la fuerza que necesito para salir adelante, para seguir echándole ganas y para seguir con todo”, expresó el joven actor. “Con 5 minutos que tenga abrazándola ya la armé, eso es algo que me ha ayudado muchísimo”, confesó. Estas palabras conmovieron mucho a Aislinn: “Eso está súper bonito”, comentó.

