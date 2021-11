Galilea Montijo responde a los rumores de su salida de Hoy

En los últimos días, la versión de la supuesta salida de Galilea Montijo del programa Hoy causó revuelo en redes, situación que esta mañana la conductora del matutino enfrentó y en compañía de la productora de la emisión habló de este rumor. A través de varias historias en Instagram, la tapatía aprovechó un corte a comercial para grabar algunos videos con Andrea Rodríguez, productora del programa a quien le preguntó directamente si es cierto que, por órdenes de ejecutivos de Televisa quedaría fuera del matutino. Entre risas, la productora y Gali desmintieron dicha información y la hermana de la fallecida Magda Rodríguez, prometió que habrá Galilea para rato.

La charla con Rodríguez comenzó porque anunció que, próximamente, en el escenario de Las Estrellas Bailan en Hoy mostrarán su talento los conductores y jueces de este programa: “Van a bailar Gali, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Tania Rincón, Lola Cortés y además Latin Lover con Paul Stanley, El Negro Araiza y Arath de la Torre, así que lo que usted nunca creyó, sí se va a dar”, comentó divertida. Tras este anuncio, Galilea quiso sacar a la plática el rumor que la ha estado rondando desde hace unos días: “Ahora, otra cosa, el chisme por el que entramos hoy. Se dice, se rumora que me voy del programa. No es cierto”, explicó Montijo.

En tono sarcástico, la productora comentó: “¿Cuántas veces te has ido Gali?”, a lo que la tapatía respondió: “Las veces que me he ido ha sido por trabajo, por salud, también siempre lo he dicho, que el día de mañana, los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido la empresa o yo, sería la primera en decirles, o sea, ¿cuál es el secreto?”. Por si había quedado la duda, Andrea Rodríguez volvió a puntualizar: “Gali se queda en Hoy el 2022. Por el momento, se queda Gali, se queda Andrea Legarreta, se queda El Negro, Tania, Escalona, Arath, se queda Paul y me quedo yo”, comentó la productora.

Antes de concluir esta serie de anuncios relacionados con lo que pasará en los próximamente en Hoy, Rodríguez comunicó que Galilea Montijo sí estará fuera de la emisión unos días, pero por una razón muy especial: “Se va a ausentar Gali dos días porque va a ir a Teletón USA”, explicó. Por su parte, Galilea interrumpió para decir: “No me están corriendo, ¿ok?”. Otro detalle que dio a conocer la producción de Hoy es su plan de trabajo para la época decembrina en la que, sí disfrutarán de unas vacaciones: “Vamos a estar en vivo hasta el 24 de diciembre, vamos a estar alternando equipos”, explicó Rodríguez.

Desmienten el ingreso de Carmen Muñoz a Hoy

Luego de que la semana pasada Pati Chapoy dio a conocer que Carmen Muñoz, conductora de Al Extremo había decidido terminar su relación laboral con TVAzteca para dedicarse al mundo editorial, en redes sociales comenzó a circular el rumor de que la conductora podría ingresar como nueva conductora del programa Hoy, para el inicio del 2022, noticia que Andrea Rodríguez desmintió al periodista Eden Dorantes a quien le comentó: “No, no está confirmado. Carmen Muñoz me cae muy bien, yo la quiero mucho, pero no, no está confirmado, de ninguna manera Carmen Muñoz se integra a Hoy”, aclaró Rodríguez para asegurar que para el próximo año se quedará la misma plantilla de conductores con la que cuenta ahora: “Por el momento sí y yo creo que cuando algo funciona no le cambies la fórmula hasta que deja de funcionar. Vamos haciendo lo que la audiencia nos va pidiendo”, reconoció.