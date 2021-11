¿Por qué Pati Chapoy y Pedro Sola colaborarán con Gossip Girl?

Por más de 25 años, Pati Chapoy y Pedrito Sola han hecho historia en la televisión mexicana con su conducción en Ventaneando, programa que los ha convertido en íconos del periodismo de espectáculos nacional. Dispuestos a conquistar otros públicos, esta tarde, los conductores contaron un secreto que habían estado guardado para cuando fuera el momento indicado y se trata, nada más y nada menos, que de su papel como protagonistas de la campaña promocional de la nueva versión de la serie Gossip Girl. Emocionados por compartir con su público esta noticia, Pati y Pedrito contaron todos los detalles del detrás de cámaras de esta participación especial.

Daniel Bisogno fue el encargado de revelar el misterio que Pati y Pedrito habían estado ocultando: “Orgullosamente Pati Chapoy y Pedro José Sola Murillo aparecieron en una serie de talla internacional que es Gossip Girl, pero no crean que nada más sentados atrás, no, estelares, actuación estelar, para que usted lo difunda por todas partes”, comentó el comunicador quien envió a una cápsula donde compartieron algunas tomas de la grabación de estos promocionales donde Pati y Pedro parecen en un restaurante, aparentemente, hablando de algún chisme relacionado con la serie.

Durante la grabación, una cámara de Ventaneando asistió para conocer los pormenores de los conductores: “Es una cosa que me tiene muy emocionado porque, de pronto, estar promocionando una serie de una compañía tan importante, para mí es muy bonito, además, hacerlo con Pati es lo máximo para mí”, comentó Pedrito quien reveló que s participación no fue grabada en una sola escena: “Toma 37, 37.1, 48.1, ¿qué te puedo yo decir?, pero la primera actriz Pati Chapoy la hubieras visto, no bueno, Catherine Deneuve, le dijo: ‘Quítate, que ahí te voy’”, comentó divertido Pedrito quien aseguró, Pati Chapoy le dio lecciones de actuación.

Aunque Pedrito aseguró que Pati fue la más profesional durante la grabación, la titular de Ventaneando lo desmintió y contó que fue él quien sabía perfectamente qué hacer en escena: “No es cierto, no es cierto, yo me puse mucho más nerviosa que Pedro Sola, Pedro, quiero decirte que es un pez en la pecera, él feliz de la vida hizo exactamente lo que le pidieron y puso mucho más”, comentó Pati. La periodista aseguró que esta experiencia fue muy enriquecedora para ambos: “Ha sido algo fuera de serie, yo no me lo esperaba, ni se lo esperaba Pedro, de pronto, cuando recibe la llamada de una empresa tan importante, de un show tan exitoso, pues bueno, los sorprendidos fuimos nosotros”, comentó Pati.

Una producción de primer nivel

Tanto Pati como Pedrito admitieron que su participación en esta producción fue memorable, sobre todo por el trato que les dieron desde su arribo: “De maravilla, no, bueno, a Pati ya no hallaba dónde ponerla”, comentó Sola, de inmediato, Pati lo interrumpió y dijo: “¿A mí?, tú eres el rey de esa presentación. Yo creo que fue una experiencia buena para los dos, porque es algo que yo nunca había hecho”, dijo. Chapoy reconoció que el nivel de esta grabación fue de primera: “Una producción respetuosa, una producción profesional, pero, sobre todo, que desde que llegas te dicen: ‘Por aquí camina, por aquí habla, este es tu libreto’, oye, así quién no se atreve”, finalizó.