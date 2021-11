Claudia Álvarez se sincera sobre su tratamiento para embarazarse: 'Es un proceso muy duro'

Más allá del éxito y realización profesional, la maternidad ha sido una de las mayores ilusiones de Claudia Álvarez. Tres años después de que ella y Billy Rovzar se casaran le dieron la bienvenida a su pequeña Kira, quien en poco más de un mes celebrará su segundo cumpleaños. Esta nena además se convertirá dentro de poco en hermana mayor, pues su guapa mamá está embarazada por partida doble. La intérprete no se cansa de expresar la felicidad que siente por su dulce espera y lo ansiosa que está por conocer a sus mellizos, además de que ha compartido algunos detalles sobre esta etapa. En una reciente interacción en sus redes sociales, la intérprete ha hablado abiertamente sobre lo difícil que fue someterse a un procedimiento para embarazarse.

De lo más sincera, Claudia habló de cómo vivió el proceso para embarazarse, y aseguró que de haber sabido que podría llevar tiempo, lo habría iniciado antes. “Yo lo hubiera hecho antes, como que yo nunca me imaginé que tomara tanto tiempo”, confesó en Instagram durante una charla conjunta con Ximena Navarrete y el doctor Gerardo Barroso, especialista de una clínica de fertilidad. “Dices: ‘Muy fácil, me sacan óvulos a los dos meses tengo ya los óvulos perfectos…’, yo pensé que iba a ser cuestión de tres, seis meses”, continuó. Sin embargo, la realidad fue completamente distinta, al menos en su caso. “Sí se lo digo a la gente porque no es un proceso fácil, para el hombre pues tranquilísimo, para la mujer es un proceso muy duro”, admitió. “De inyectarte muchas hormonas, tomar muchas medicinas, ser súper diciplinada con los horarios de medicinas, o sea, no se te puede ir la hora porque no funciona, tiene que ser todo perfecto, tienes que ser perfeccionista en este tratamiento”, explicó la actriz.

Claudia contó que antes de embarazarse de Kira pasó un largo tiempo, aunque está convencida de que valió completamente la espera. “Yo me tomé tres años con Kira, entre que sacaba poquitos óvulos, entre que tenía 38 años cuando tuve a Kira, pero yo empecé a los 35”, comentó. Mientas hablaba de su experiencia, ella misma se sorprendió. “O sea, a los 35 es buena edad, es buena edad para tener hijos, a los 35 años tuve que ir… Hasta ahorita me cayó el 20, qué fuerte”, expresó.

“A lo que voy con esto es que yo hubiera empezado a lo mejor mucho antes, pero yo decía: ‘Yo quiero disfrutar mi matrimonio, ahorita pues cero presión, está padrísimo, y se te va el tiempo, y el tiempo se te pasa”, reflexionó. Además habló de la presión social que existe sobre formar una familia. “Y todo mundo te presiona, entonces yo sí me llevé tres años súper duros, duros, duros”.

Su experiencia con su embarazo actual

En el caso de su embarazo actual, Claudia contó que las cosas fluyeron de manera más rápida. “Tuve una suerte maravillosa con mis bebés que ahorita estoy esperando, todo fue mucho más rápido, porque en una extracción de óvulos yo saqué 10 óvulos, cosas que nunca en mi vida había sacado 10 óvulos buenos, nunca en la eternidad”, explicó. “Fue un milagro, entonces ahí ya recuperé muchos meses y fue mucho más rápido”, agregó, Sin embargo, luego de este paso, se topó con una desilusión. “El primer in vitro a mi no me pegó, me pusieron solamente un bebé, porque decíamos: ‘Ya tenemos uno’, y no pegó”, contó. La actriz admitió que esta situación fue dura pues, “te llegan muchísimas inseguridades, ya te quedan menos embriones, ‘¿y si no me pega el que sigue? Porque yo pensé que iba a pegar luego, luego. Es un proceso físico, psicológico, hormonal de altas y bajas, de que si la pareja lo sobrepasa también pues es que ahí es”, comentó, destacando la importancia del apoyo de la pareja durante este proceso. “Entonces hicimos un segundo intento, y gracias a Dios (pegó)”, comentó. Fue el pasado 5 de septiembre cuando Claudia anunció en su cuenta de Instagram que estaba nuevamente embarazada y reveló que esperaba mellizos, un nene y una bebita. “¡Hemos sido doblemente bendecidos! Cuando se enteraron en el cielo que estábamos pidiendo un baby más, Diosito sabiendo la capacidad de amor que tenemos decidió que estábamos listos para recibir ¡a dos almitas hermosas para bendecir nuestras vidas!”, escribió entonces.

