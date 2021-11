Con un look de princesa, Mía Rubín se convierte en la estrella más brillante de la red carpet Con un espectacular look digno de cualquier alfombra roja internacional, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín deslumbró

Con 16 años de edad, Mía Rubín, hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se convirtió anoche en una de las estrellas más brillantes sobre la alfombra roja de la entrega de la tercera edición de los Premios Metropolitanos del Teatro, entrega dedicada a lo mejor del gremio en nuestro país. Dando lecciones de estilo, la joven apareció sobre la red carpet con un vestido rosa con el que robó suspiros y acaparó miradas dejando claro que, además de su destacada participación en el teatro nacional, también posee un porte digno de modelo de revista. A través de Instagram, Mía compartió varias imágenes de esta especial noche en la que estuvo acompañada de su mamá, Andrea Legarreta quien demostró de dónde viene la belleza de la joven actriz.

Aunque este año Mía no acudió como nominada, sí lo hizo en calidad de presentadora de uno de los premios de la noche. Para tan importante cita, la joven eligió un vestido rosado de satín confeccionado por la firma mexicana José María Hernández, según publicó en su Instagram donde compartió varias imágenes para las que posó sobre la red carpet y que fueron captadas, nada más y nada menos, que por su mamá, Andrea Legarreta quien, también robó suspiros con un diseño de lentejuelas de la marca BCBGMAXAZRIA. “Esa es la tercera llamada…”, fue la frase que eligió Mía para postear estas entrañables imágenes donde aprovechando el vuelo de la falda de su vestido, jugó con la prensa dando vueltas y buscando la mejor pose para la lente de su famosa mamá.

Orgullosa de ver a su hija, convertida en una señorita, Andrea Legarreta también utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes al lado de Mía durante la gala, donde compartieron la velada con personalidades como Biby Gaytán, María León y Alan Estrada, conductor de la premiación: “Hoy tocó acompañar a mi princesa grande @Miarubin a los @Losmetromx porque le tocó conducir un segmento y entregar un trofeo y yo, babeando orgullosa. Te amo amorcito lindo. Extrañamos a pa’ y a Nina”, escribió la presentadora de Hoy en el feed de su Instagram donde Erik Rubín, les comentó: “Hermosas”. Según dejó ver Legarreta, en esta ocasión, Erik Rubín y Nina no los pudieron acompañar, pero sí las estuvieron apoyando en redes sociales.

Además de convertirse en una de las mejor vestidas de la noche, Mía dejó ver cuánto ha crecido, durante una entrevista con Susana Moscatel, a su llegada a Los Metro, donde reveló que el teatro siempre será parte fundamental de su carrera: “Hoy vamos a conducir un segmento y vamos a disfrutar el evento, la verdad es que estoy muy feliz, aparte de que, como tú dijiste, crecí con el teatro, es más, yo empecé mi carrera con el teatro, empecé haciendo Annie, entonces siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón y me emociona también ver a tantos artistas y a tanto talento mexicano, especial e icónico en este momento”, explicó la joven.

Enfocada en la música

Aunque su carrera comenzó en el teatro, actualmente Mía Rubín está enfocada en su lanzamiento musical, una etapa que está disfrutando al máximo y de la que recientemente habló con la prensa: “Yo desde pequeña siempre supe que quería ser solista, siempre ha sido un sueño mío y no porque no quiera ser parte de un grupo, es porque yo me veo en solo. Obviamente es un trabajal, pero voy a trabajar mucho, como lo han hecho Danna Paola y Angela Aguilar. Me emociona lo que viene, el futuro y eso es lo que estará pasando en mi carrera musical”, explicó. Sobre las dificultades de la carrera, la joven comentó: “Siempre que vas a trabajar en lo que sea que hagas, siempre va a ver gente que dude de tu trabajo o de tu talento, pero yo creo que es importante enfocarte en lo positivo y la gente que más te apoya”, declaró al programa De Primera Mano.