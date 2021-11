Eugenio Derbez de su relación con Carmen Salinas: 'Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella'

Han pasado dos semanas desde que se dio a conocer la repentina hospitalización de Carmen Salinas debido a un derrame cerebral, hecho que consternó a la comunidad artística en México. Si bien sus familiares informaron desde un primer momento que el estado de la primera actriz era delicado, no han perdido las esperanzas. En medio del coma en el que se encuentra la intérprete, fue sometida recientemente a dos procedimientos, los cuales fueron exitosos, ya que no se presentó ninguna complicación. Mientras tanto, el gremio sigue pendiente de su salud, y algunos famosos han manifestado su intención de apoyar a la estrella de telenovelas. Uno de ellos ha sido Eugenio Derbez, quien de inmediato extendió su mano para ayudar a los familiares de Carmelita. Ahora, el actor ha hablado del gran cariño que le guarda a la actriz y ha confesado que incluso la ha llegado a considerar como su mamá.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Sincero, Eugenio habló de su relación con Carmen, con quien ha trabajado además en diversos proyectos. “Siempre la he querido y siempre he estado cercano a ella”, dijo el actor en un encuentro con medios durante la presentación de la nueva temporada de LOL: Last One Laughing, en declaraciones retomadas en el programa Sale el Sol. El intérprete contó además que acaba de grabar una película con la actriz y habló de la entrañable convivencia que tuvieron. “Acababa de filmar una película con ella en el verano, en donde salió de mi mamá, estuve un mes conviviendo con ella, y conocí un lado de Carmelita maravilloso que yo no conocía”, comentó Derbez.

VER GALERÍA

El actor admitió estar afectado por la situación de la actriz, y más cuando acababa de compartir gratos momentos con ella tanto dentro como fuera del set. “Te lo juro que más allá del cariño que siempre nos hemos tenido, ese mes que acabamos de pasar en Atlanta nos unió mucho, y de verdad la sentí como mi mamá”, confesó. “Platicábamos de mi mamá mucho en el rodaje, y me platicaba anécdotas de mi mamá y demás, y yo la sentía como mi mamá”, continuó, refiriéndose a la primera actriz Silvia Derbez, quien falleció en abril de 2002. Por eso, cuando supo de su repentina hospitalización, reaccionó conmocionado. “Y que de repente, cuando me entero de esto, fue muy, muy fuerte”, admitió.

VER GALERÍA

Eugenio contó que en cuanto pudo, contactó a los familiares de Carmen para expresarles solidaridad y ofrecerles su apoyo. “Y cuando me enteré de lo que pasó pues hablé con el sobrino y le dije: 'Por favor, en lo que pueda ayudar, si hay necesidad de cambiarla de hospital, si hay que llevarla con un especialista, si hay que llevarla a Estados Unidos, lo que necesiten, por favor avísame'”, comentó. Hace poco más de una semana, Gustavo Briones, sobrino de Salinas, había revelado que Eugenio lo había contactado para ofrecerle su apoyo. “Me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera, contáramos con él”, contó en un encuentro con la prensa refiriéndose a Derbez. “Hubo comunicación, le expliqué cómo están las cosas y me dijo que estaba a nuestras órdenes”, agregó.

Los nuevos reportes sobre la salud de Carmen

El martes pasado se publicó un comunicado en la cuenta de Instagram de Carmen en el que se revelaron algunos detalles sobre estado de salud de la actriz, destacando los resultados obtenidos tras los dos procedimientos a los que fue sometida el lunes; sin embargo, sus familiares aclararon que debido a la condición en la que se encuentra la intérprete, los pronósticos de los médicos aún son reservados. “Les compartimos que el día de hoy a la primera actriz le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna, y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición”, indicó el texto firmado por la familia Salinas Lozano. A su vez, se agradeció a los seguidores, amigos y fans de Salinas por las muestras de cariño que les han hecho llegar a todos los allegados a Carmen en medio de estas horas de incertidumbre. “Agradecemos sus mensajes y les pedimos continúen orando para su pronta recuperación”, finalizaron.

VER GALERÍA