Maite Perroni reacciona a los rumores sobre un supuesto embarazo

Después de confirmar en redes sociales su relación con el productor Andrés Tovar, Maite Perroni se ha visto envuelta en varios rumores, uno de los más recientes, tiene que ver con un supuesto embarazo. Después de días de que en redes sociales estuvo circulando la versión de que la actriz estaba en la dulce espera de su primer hijo al lado de su novio, la actriz rompió el silencio y más sincera que nunca habló del tema. Además de aclarar estas especulaciones, la exRBD habló de cómo ha enfrentado la polémica que desató el anuncio de su relación, una situación que asegura se vio empañada por los señalamientos sin fundamentos.

Ajena a los rumores de su supuesto embarazo, Maite desmintió dicha información: “Bueno, es una noticia que, el día que sea verdad, yo voy a ser la primera en querer compartir con todos ustedes, porque es una bendición y cuando eso suceda yo voy a estar feliz de poder decirlo”, reconoció. La actriz puso como ejemplo este rumor para explicar con cuánta facilidad la información falsa toma fuerza en redes sociales: “Una vez más, es una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad y bueno, a estos nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así, cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz”, explicó.

Maite explicó que, aunque lo de su embarazo es falso no descarta escribirle a la cigüeña en un futuro, pues en sus planes sí está convertirse en mamá: “Algún día en la vida, yo creo que sí, cuando sea yo misma les contaré”, comentó la actriz quien se mostró muy abierta a la hora de hablar de su vida privada. En el pasado, la actriz ya había reconocido que sí quería ser mamá: “Lo que sí ha cambiado es mi idea sobre el matrimonio, la pareja y los hijos, antes sí era algo uy importante, y hoy es algo que no me quita el sueño”, comentó la actriz en entrevista con El Universal, en septiembre pasado, durante la promoción de la nueva temporada de El Juego de las llaves: "Si pasa, bienvenido y si no, pues tampoco pasa nada”, comentó sobre la maternidad.

¿Cómo enfrenta las críticas?

Aprovechando que abrió su corazón ante la prensa, Maite reveló cómo manejó las críticas hacia su relación: “Todo este tiempo, creo que algo que ha sido muy importante para mí es que regreso a mi origen, a mi base, a mi punto de partida que es mi familia, que es lo más importante y creo que es algo que para todos funciona cuando nos vemos en una situación así”. La actriz también fue cuestionada sobre el proceso legal que su abogado, el licenciado Guillermo Pous, anunció en contra de Claudia Martín, exesposa de Andrés Tovar y de Koko Stambuck, enovio de Maite: “La verdad de eso no tengo nada qué decir, es un proceso que va a tomar su curso y en su momento ya les compartiremos cómo van las cosas”.

A principios de junio pasado, el representante legal de la actriz reveló que su clienta demandaría a los mencionados por el delito de difamación, pues según contó el abogado tenían pruebas de que las exparejas de Maite y de Andrés se habían puesto de acuerdo para dar declaraciones a una revista que trató de empañar su historia de amor. El licenciado Pous aseguró que con una disculpa su clienta: “Hicimos una investigación y obtuvimos información que nos permite comprobar que es la misma Claudia Martín quien comparte información con la revista, y que, por otro lado, la revista recibe información por parte de Stambuk, la anterior pareja de Maite, y con eso es con lo que arman la nota”, comentó en aquella ocasión Guillermo Pous sobre este caso.