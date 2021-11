En ¡HOLA! Paris Hilton, entramos en exclusiva en la espectacular boda de tres días de la multimillonaria heredera y empresaria

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y después de dos años de amor, Paris Hilton dio el ‘sí, acepto’ al empresario Carter Reum en una boda digna de la multimillonaria heredera y empresaria. Enfundada en un hermoso vestido Oscar de la Renta -solamente uno de los varios diseños que usaría en la verbena de celebraciones-, Paris cumplió su sueño de llegar al altar. En esta edición de ¡HOLA!, ya disponible a la venta, podrás encontrar en exclusiva todos los detalles e imágenes de la gran boda que ha tenido como escenario la lujosa mansión que perteneció a su abuelo, el hotelero y filántropo Barron Hilton, en el exclusivo Bel-Air, en Los Ángeles, California.

“Mi para siempre empieza hoy”, ha dicho la también DJ sobre su enlace que se ha desarrollado en tres días de celebraciones. En una ocasión como ésta, Paris ha estado rodeada de sus más allegados, entre los que no ha faltado una amplia gama de celebridades que han crecido con ella a través de los años en su camino por conquistar el mundo empresarial y del espectáculo. Aunque su relación con Carter comenzó apenas en el Día de Acción de Gracias del 2019, la realidad es que se conocen hace más de una década, pero no fue sino hasta hace dos años que se dio el flechazo y Paris tuvo claro que por fin había encontrado a su alma gemela. No te pierdas en este número todos los detalles del romántico enlace, el reportaje fotográfico al completo e incluso, los votos que los novios intercambiaron en el altar.

