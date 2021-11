Erik Rubín sobre su noviazgo con Paulina Rubio: 'Tuvimos una relación muy intensa'

Sin duda alguna, el romance que mantuvieron Erik Rubín y Paulina Rubio durante su adolescencia es uno de los más recordados del mundo del espectáculo. Y es que ambos cantantes se encontraban en momentos de sus carreras muy importantes, por lo que de inmediato se convirtieron en la pareja favorita de todos. A la distancia, Paulina y Erik solo guardan buenos recuerdos de esta etapa de su vida en la que vivieron instantes que sin duda guardarán en su corazón por siempre, pues tal y como lo comentó ‘La chica dorada’ en una reciente entrevista, el noviazgo que tuvo con el guapo intérprete fue muy significativo para ambos, pues incluso llegaron a considerarse “almas gemelas”. Si los dichos de la cantante causaron revuelo entre sus fans, ahora ha sido Erik quien ha confirmado las declaraciones de su colega, pues ha admitido que su relación con Paulina fue muy especial, por lo que actualmente le tiene mucho cariño.

Fue durante una reciente rueda de prensa, en la que el intérprete habló de sus nuevos proyectos artísticos, que fue cuestionado por su relación con Paulina Rubio, a propósito de las declaraciones que dio la artista hace unas semanas. Con la sinceridad que suele caracterizarlo, Erik se refirió a esta etapa de su vida, dejando en claro que a través de los años y a pesar de su ruptura, ahora mantiene una relación muy especial. “En esas épocas, a esas edades todo lo que no vives. Y sí, mi Pau y yo tuvimos una relación muy intensa, muy divertida, muy pasional. Pero, la verdad es que todo eso se ha traducido en una relación bien bonita”, expresó el intérprete en declaraciones retomadas por People en Español.

A pesar de los años, Erik y Paulina no han perdido el contacto, por lo que incluso a menudo suele comunicarse, aunque lamentó no haber podido encontrarse con ella durante su reciente visita a México. “Hablé con ella hace tres semanas, antes de que viniera a México, pero, desafortunadamente, por cuestiones de trabajo no pude verla, caray, pero es alguien a quien quiero muchísimo”, señaló el intérprete, quien además aseguró que ha procurado siempre mantener una buena relación con sus ex. “Algo bien bonito de mis relaciones es que aunque tuvimos este tipo de situaciones, de las cuales siempre he sido muy pasional y muy intenso, con todas (mis ex parejas) me llevo increíble y, la verdad, a todas las veo, las quiero”, agregó.

Erik Rubín, todo un caballero

En la misma charla con la prensa, Erik Rubín dejó en claro que de todas sus relaciones pasadas guarda muy buenos recuerdos, por lo que sería incapaz de hablar mal de alguna de sus ex, reiterando el gran cariño que tiene por ellas. “Nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. De repente, contamos cosas que hemos vivido, que creo no tiene nada de malo, pero nunca me atrevería a hablar mal de ninguna de ellas. Y por eso mismo hay mucho cariño entre nosotros. Con todas mis ex me llevó increíble”, aseguró.

De hecho, Erik dejó en claro que incluso su esposa, Andrea Legarreta, también mantiene buena relación con algunas de su ex, por lo que el cariño es mutuo. "A lo mejor hay gente cerrada que le afecta lo que haya vivido su pareja hace 10, 15, 20 o 30 años, pero nosotros la verdad es que no. Pero Andrea tiene muy buena amistad con todas mis ex", concluyó.

