'Aunque sea hija de Erik Rubín también puedo tener mi historia', Mía Rubín sobre sus raíces

Desde que Mía Rubín Legarreta era muy pequeña, quedó muy en claro que nació para brillar con luz propia y con un talento muy grande. Y es que al ser hija de dos estrellas de la televisión y la música tan grandes como lo son Andrea Legarreta y Erik Rubín, era casi inevitable que la jovencita de 16 años heredara el gusto por los escenarios y la pasión por las artes de parte de sus padres. Y aunque Mía busca hacerse de un nombre en el mundo de la música y la actuación a través de sus propios méritos, la cantante no deja de sentirse feliz de pertenecer a una familia de artistas como lo es la suya, por lo que llevar el apellido Rubín Legarreta siempre será motivo de orgullo para ella.

Así lo dejó en claro durante la conferencia de prensa que ofreció al lado de su padre, en la que hablaron del próximo show que ofrecerán el próximo 9 de diciembre y del disco Raíces, el cual grabaron en vivo el año pasado. En este espacio, Mia habló de lo orgullosa que se siente de pertenecer a una familia de artistas tan importante como la suya, convencida de que con su talento y carisma logrará ganarse el cariño del público. “Rubín siempre lo voy a ser y no lo tomo como algo malo sino como un reto, como salir de eso y estar orgullosa; aunque sea la hija de Erik Rubín, también puedo tener mi historia mi trayectoria y mi carrera”, expresó la joven artista en declaraciones retomadas por TVyNovelas.

Mía ahondó más en el tema y aseguró sentirse lista para conquistar los escenarios, gracias a todas las enseñanzas y consejo que recibe de sus padres, por lo que dijo estar dispuesta a hacerse de su propio nombre a través de su trabajo. “Desde pequeña inicié mi carrera al lado de mi papá. Fui creciendo y voy a ser solista, quiero demostrar que merezco tener un lugar en la música porque es lo que más disfruto. Voy a tener mi propia historia como la de mi papá y mi mamá”, apuntó.

Su papá, un ejemplo a seguir

Sin duda alguna, Erik Rubín ha sido toda una inspiración para Mía a la hora de decidir dedicarse a la música. Y es que desde quera muy pequeña, la jovencita mostró mucho interés por la música y por el trabajo de su padre, logrando crear con él una linda conexión artística. Es por eso que ahora que el cantante funge como su productor y manager, Mía se siente tan segura arriba de un escenario, pues sabe que cuenta con el respaldo de un experto en la materia. “Mi papá es mi ejemplo a seguir, es una de las personas que más admiro en el mundo y una de las cuales me convenció de entrar en este mundo de la música y saber que siempre voy a contar con mi familia y con todas las personas que me quieren, para mí, es el regalo más grande y bonito que tengo”, comentó la joven en septiembre pasado a ¡HOLA! TV.

Durante esta charla, Mía reconoció que nunca dudó en seguir los pasos de su papá: “Desde muy pequeña, siempre supe cuál era mi camino, y siempre he sabido que la música es mi vida, que es de las cosas más importante que tengo, que es lo que me hace ser yo y es a lo que me quiero dedicar toda mi vida”. En esta entrevista, realizada durante el reportaje que protagonizó, en exclusiva para ¡HOLA!, la cantante de 16 años también habló un poco de su estilo y de las prendas básicas que siempre encontrará en su clóset: “No pueden faltar los jeans rotos, los tops negros, blancos, pero el fin de semana luego me gusta usar vestiditos, cosas más coloridas, siempre me gusta variarlo, experimentar, ponerme chaquetas de cuero, en especial cuando vamos a salir”, comentó.

