Claudia Álvarez presume los ultrasonidos 3D de sus mellizos

Sin duda alguna, Claudia Álvarez y Billy Rovzar atraviesan por una de las etapas más especiales de su vida en pareja. Y es que además de haber celebrado recientemente su décimo aniversario, también se encuentran en medio de la dulce espera de sus mellizos, quienes vendrán a completar la hermosa familia que ya han formado al lado de Kira, su primogénita. Evidentemente, Claudia y Billy no podrían estar más emocionados, por lo que han querido compartir con sus fans un pedacito de la alegría que embarga en estos momentos sus corazones, por lo que a través de sus redes sociales los han hecho partícipes de esta linda etapa de vida. Es por eso que con toda la ilusión del mundo, la hermosa actriz ha compartido con sus seguidores unas fotos de su ultrasonido 3D, dando así un pequeño vistazo de sus pequeñitos que vienen en camino, aprovechando la ocasión para asegurar que todo va bien con su embarazo.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la futura mamá de mellizos compartió las tiernas imágenes de su ultrasonido con las que ha enternecido a todos sus fans, en las que se pueden apreciar con mayor claridad las caritas de sus bebés. "Foto 1: bebé niño, foto 2: bebé niña", escribió de lo más feliz al pie de su álbum fotográfico, presentando así a sus pequeñitos con todos sus seguidores y amigos como Odalys Ramírez y Grettell Valdez, quienes no dudaron en mostrar su emoción con algunos emojis de corazón.

Claudia aprovechó la ocasión para compartir con sus seguidores algunos detalles de cómo va su embarazo y del estado en el que se encuentran sus bebés, dejando en claro que todo va viento en popa y que el desarrollo de sus pequeñitos va de maravilla. “Gracias a Dios todo va perfecto con su desarrollo, ya pesan medio kilo cada uno, pero mi espalda los siente como si pesaran mucho más”, compartió ilusionada.

Sin duda alguna, Claudia y Billy están disfrutando al máximo de esta etapa de vida, por lo que a lo largo de estos meses han aprovechado para prepararse ante la llegada de los dos nuevos integrantes de su familia, por lo que incluso han decidido mudarse a una casa más grande y así garantizar el óptimo desarrollo de sus tres hijos. Sin embargo, la pareja trabaja a contrarreloj, pues además de que los nueve meses de gestación suelen irse muy rápido, Claudia tiene que asegurarse de descansar y mantenerse en calma en medida de lo posible, pues un embarazo gemelar siempre será considerado de alto riesgo. “Ahorita ya se me quitaron las náuseas, los vómitos, entonces, ahorita estoy disfrutando, sé que, después de mi tercer trimestre ya voy a tener que estar quieta, porque cuando es un embarazo gemelar es de alto riesgo, porque pueden nacer antes entonces tengo que estar súper quieta”, comentó Álvarez hace unos días en entrevista con Ventaneando.

¿Cómo ha reaccionado Kira al embarazo de su mamá?

Sin duda alguna, Claudia no ha sido la única que ha sentido los efectos de la dulce espera, pues según relató en la misma charla que sostuvo con el programa que lidera Pati Chapoy, su primogénita ha estado un poco sensible ante la llegada de sus hermanitos. “¡Sí! Doña berrinches, estuvo así un par de semanas, ahorita ya como que ya se le fueron los berrinches y todavía como que no entiende bien, bien, lo que son unos hermanitos, pero sabe que vienen aquí en la panza, que hay dos bebés, ella te dice: ‘Dos hermanitos’, pero hasta que no lo viva no va a saber”, comentó la actriz.

