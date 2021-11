Paola Ramones y los tatuajes que se ha hecho con su novio

El amor de Paola Ramones y Daniel Khosravi cada día se consolida más. Prueba de ellos son las publicaciones que suelen dedicarse a través de sus redes sociales, donde han querido compartir detalles de su incipiente historia de amor con todos sus seguidores. Tal y como lo hicieron durante el fin de semana pasado, cuando la pareja reveló a sus fans que habían decidido hacerse dos tatuajes juntos, para así llevar en la piel un detalle muy significativo que les recuerde en todo momento el gran amor que se tienen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de un video compartido a través del perfil de TikTok de la hija mayor de Adal Ramones, que los tórtolos registraron algunos detalles del momento en el que se hicieron sus tatuajes juntos, para lo cual eligieron una frase muy sencilla pero muy significativa para ambos. “Una vida”, se puede leer en el tattoo que la pareja se hizo a la altura de las muñecas y el cual presumieron de lo más orgullosos. Por otro lado, Paola y Daniel también decidieron hacerse un tatuaje más en el tobillo en el que solo se puede leer la palabra “suerte”, la cual se han hecho con el estilo tipográfico de una máquina de escribir antigua.

Tanta fue la emoción de Paola y Daniel por sus nuevos tatuajes, que incluso decidieron compartir la noticia con Adal durante un en vivo que el presentador hizo a través de su perfil de Instagram y en el que invitó a su hija y su novio a participar. En un momento de la charla que sostuvieron Paola lo interrumpió y le dijo: “Oye papá, no te puedes enojar, neta. No te puedes enojar poque ya casi tengo 21, y no te puedes enojar”, dijo la jovencita antes de mostrar sus tatuajes ante la cámara. “Mira, primero te voy a enseñar el que se hizo Daniel”, agregó Paola mientras le descubría la muñeca a su novio. “¿Se tatuaron?”, expresó sorprendido Adal, siendo interrumpido inmediatamente por Daniel, quien en broma le dijo: “Me tatué el nombre de Paola”, generando las risas del presentador, a lo que su hija contestó: “No, cómo crees. Se tatuó el mismo de 'una vida' que yo (tengo)”, explicó Paola, mientras Adal les recomendaba nunca tatuarse el nombre de sus parejas a sus seguidores.

VER GALERÍA

Una naciente historia de amor

Fue hace dos meses cuando Paola Ramones dio a conocer que estaba estrenando un noviazgo con Daniel Khosravi, a quien conoció meses atrás y con quien había entablado una buena amistad. “¡Hola!, si ves esto -porque te lo voy a mandar después- estoy temblando como no tienes una idea. La conocí hace exactamente dos meses, el 1 de julio”, confesó entonces el creador de contenidos, admitiendo estar muy nervioso previo a declararle su amor a Paola, ocasión para la que preparó una serie de detalles románticos.

Las cosas resultaron de la mejor manera, pues la hija de Adal correspondió los sentimientos de Daniel, a quien incluso ha descrito como su persona favorita. "Siempre tú y yo", comentaba ella en una publicación en la que su galán compartió fotos de aquel momento especial en el que se hicieron novios. Los días pasan y esta joven pareja está disfrutando al máximo su romance, tanto así, que incluso ya comparten tatuajes iguales.

VER GALERÍA