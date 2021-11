Tras terminar su telenovela, Daniel Arenas deja México y vuelve a casa

Sin duda alguna, el 2021 ha sido un año muy especial y diferente para Daniel Arenas. Y es que además del éxito que le ha traído la telenovela S.O.S. Me estoy enamorando, en el lado personal el intérprete no podría estar más feliz, pues desde hace unos meses comenzó un noviazgo al lado de Daniella Álvarez, algo que sin duda lo tiene de lo más ilusionado y feliz. Es por eso que tras un año de mucho trabajo y de emociones a flor de piel, el actor ha decidido tomarse un tiempo para él y para disfrutar al máximo de su familia, alejado de los reflectores y del mundo de la televisión, por lo que ha hecho las maletas y ha dejado México para trasladarse a su natal Colombia, donde pasará las fiestas de fin de año.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo hizo saber el guapo actor durante un encuentro con la prensa, en donde con total apertura habló de los planes que tiene ahora que han terminado las grabaciones de la telenovela S.O.S. Me estoy enamorado. "Descanso, esta noche vuelo... esta noche vuelo a la 1am… Hace mucha falta y creo que es una época en la que hay que estar con la familia. Algunos prefieren irse de vacaciones u otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa. No pensar en nada, apagar el celular, afortunadamente no soy tan adicto a las redes, entonces no estoy tan al pendiente de eso. Dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero" comentó el intérprete.

Al ser cuestionado sobre los planes que tiene a futuro tras sus vacaciones y sobre si ya tiene un nuevo proyecto actoral en puerta, Daniel fue tajante a la hora de dejar en claro que por ahora tiene ganas de explorar nuevas facetas y redescubrirse en todos los sentidos. "No sé, amo mucho la actuación, pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida... Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad… Porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones. No, también hay cosas que uno puede hacer sin esperar algo a cambio, sin esperar una remuneración gigantesca… Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, dijo ilusionado.

El actor insistió en que por ahora quiere tomarse un descanso de la actuación y descubrir nuevas pasiones, aunque mantiene la puerta abierta a las oportunidades que puedan llegarle en el terreno actoral. “No vivo pendiente de mi carrera ni me muero por mi carrera o que si la dejo de hacer... al contrario. Si sigue estando ahí o si llegan oportunidades, bienvenidas, pero no soy ese actor que morirá actuando. Le tengo mucho respeto al oficio y valoro mucho todo lo que me ha dado, pero reconozco otras cosas en la vida y pienso que también podemos reinventarnos en algún momento y hacer otras cosas que nos generen también motivación, paz, alegría”, confesó.

Defiende el derecho a su privacidad

Sin duda alguna, Daniel Arenas siempre ha sido muy celoso de su intimidad y está dispuesto a defenderla a capa y espada. Sin embargo, siempre tiene algunos detalles con sus fans, con quienes en contadas ocasiones ha compartido vistazos al interior de su vida privada, algo que no sucede con frecuencia, pues el actor siempre ha marcado ciertos límites al respecto, sobre todo ahora que ha iniciado una relación con Daniella Álvarez, quien también es una figura pública. “Yo valoro mucho el cariño de la gente, la admiración, el estar pendiente, pero hay un punto que se pasa una raya y se vuelve como morbo, y con una necesidad de saber de más, y ahí sí yo ya no lo comparto. El amor es una cosa muy bonita y el amor es una cosa que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, hay que trabajarlo, es un trabajo de todos los días. Pienso que le corresponde a esas dos personas y a nadie más”, expresó el guapo colombino. “Siempre voy a defender mi privacidad. Tampoco lo voy a ocultar (su amor por Daniella), tampoco pretendo tapar el sol con un dedo… Sí estamos (juntos) y lo que quieras, pero más allá no voy a hablar… Pienso que una pareja se construye en la intimidad, es un trabajo de los días, es algo que le pertenece a dos personas”, finalizó.