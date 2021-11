Los Montaner se vuelcan en cariño para Ricky en su cumpleaños 31

Sin duda alguna, la unidad es una de las características por los que la familia Montaner se ha hecho famosa, además del gran talento de cada uno de sus integrantes. Algo que ha quedado demostrado en más de una ocasión y de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suelen compartir algunos detalles de su vida familiar y de lo que sucede al interior de su intimidad, algo que sus seguidores siempre han agradecido. Tal y como sucedió este 21 de noviembre, cuando todo el clan se ha volcado en amor para Ricky, uno de los hijos de Ricardo Montaner, quien este domingo ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños 31, una fecha que ha servido para hacerle saber al cantante lo mucho que es querido por todos.

Desde las primeras horas de este domingo, Ricardo Montaner compartió con todos sus seguidores de Instagram un lindo álbum de fotografías en las que mostró algunos de los instantes más entrañables que ha vivido al lado de Ricky, desde que era un bebé, hasta ahora que es todo un adulto. Junto a las imágenes, en las que se le puede ver dándole algunos tiernos besos, el intérprete también escribió unas lindas palabras de felicitación para su retoño, dejando en claro el gran amor que tiene por él. “Estos fueron besos de pacto, haría cualquier cosa, siempre, por hacerte feliz… Yicky… Feliz cumple amado hijo”, compartió emocionado el artista.

Como era de esperarse, Evaluna Montaner y su esposo Camilo también se unieron a las celebraciones por el cumpleaños de Ricky, dedicándole los mensajes más tiernos y cariñosos en su día especial. “Hoy cumple mi hermano. Te amo. Me encantaría estar contigo”, escribió Evaluna en sus historias de Instagram, donde además compartió una serie de fotografías en las que mostró algunas de las facetas del cumpleañero, desde la del tío más emocionado por la próxima llegada de su sobrino, hasta la más artística, adueñándose del escenario. Por su lado, el Camilo compartió una foto de la infancia del festejado y junto a ella escribió: “No has cambiado nada, Ricky. Me siento honrado y feliz de caminar esta vida a tu lado. Feliz cumpleaños”, compartió el cantante conmovido.

El amoroso mensaje de Stefi Roitman para Ricky

Sin duda alguna, uno de los mensajes más esperados era el de la prometida del cumpleañero, quien a través de su perfil de Instagram le ha dedicado una hermosa declaración de amor que no ha dejado a nadie indiferente. "Quiero estar cerquita tuyo siempre, pegadita como en estas fotos. Como en este momento. Tan agradecida a Dios por vos en mi vida, por todo lo que él está haciendo en la tuya y por todo lo que vendrá. Tengo el privilegio enorme de verlo de cerca, de tu mano. Qué locura tan hermosa todo. Gracias por amarme. Gracias por enseñarme con tus acciones y tu corazón tantas cosas", escribió la actriz en su perfil de Instagram, junto a unas fotografías en las que se le puede ver celebrando el cumpleaños de su amado en un yate.

Stefi se encargó de dejar en claro en su mensaje que es la fan número uno de Ricky, además de revelar que su boda podría celebrarse pronto. “Sos mi rockstar favorito. El más canchero. El más sexy. El más gracioso, el más dulce. Último cumple de soltero wacho, quién lo diría. Vos sos el amor de mi vida y de todas las vidas y lo que te amo es de otro planeta", finalizó de lo más enamorada.

