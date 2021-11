'Feliz, feliz, feliz', Paola Rojas celebra su cumpleaños rodeada del amor de sus hijos y sus seres queridos

Recién desempacada de Dubái, donde pasó unos días por demás extraordinarios, Paola Rojas continúa con las lindas experiencias a su llegada a México, pues este sábado 20 de noviembre ha celebrado por todo lo alto su cumpleaños 45. Al ser una fecha por demás especial, la periodista se ha dejado rodear de sus seres queridos y por supuesto de sus mellizos, quienes no han dejado de consentirla a lo largo del día, ya sea con los mensajes más cariñosos o con los detalles más emotivos, haciendo de este cumpleaños uno de lo más especiales.

A través de sus redes sociales, Paola ha hecho eco de todas las increíbles sorpresas que ha recibido a lo largo de esta jornada, en donde la hemos podido ver de lo más sonriente entre pasteles, flores y muchos abrazos, soplándole a las velitas de su pastel y dejándose consentir por todos sus seres queridos. Sin embargo, los invitados más especiales para Paola en este día sin duda han sido sus hijos Leonardo y Paulo, quienes no han dudado en posar de lo más sonrientes al lado de su mamá justo al momento en el que partiría uno de los tantos pasteles que le han regalado. “Feliz, feliz, feliz”, fueron las palabras con las que la conductora acompañó una linda fotografía en la que se le puede ver rodeada del cariño de sus mellizos en este día tan significativo para ella.

Como era de esperarse, muchas de sus compañeras de trabajo le han hecho llegar todo su amor a través de redes sociales con los mensajes más especiales. Una de ellas ha sido Natalia Téllez, quien a través de sus historias de Instagram escribió: “Feliz cumpleaños, Paola. Eres una inspiración. Ella es única e inigualable, no se dejen engañar”, compartió la presentadora sobre una fotografía en la que se les puede ver juntas en el foro de grabación de Netas Divinas, espacio que ambas comparten. Por otro lado, Daniela Magun, otra de sus compañeras en el show que conduce en Unicable, mandó a hacerle un hermoso pastel florar, además de dedicarle unas lindas palabras. “Que siempre seas feliz y estés colmada de puro bonito en tu vida”, expresó la integrante de Kabah.

Las celebraciones para Paola comenzaron desde el pasado viernes 19 de noviembre, cuando fue consentida por todos sus compañeros del noticiario matutino que conduce entre semana, entre ellas Odalys Ramírez, quien no dudó en regalarle un delicioso pastel de chocolate decorado con frutos. “Empiezo las celebraciones cumpleañeras muy apapachada por mis compañeros”, escribió la presentadora en su perfil de Instagram, donde posó al lado de todos sus colegas con los que parte noticiario.

¿Qué es lo que busca Paola en el amor?

Hace unos meses, en un episodio de Netas Divinas, las conductoras conversaban con sus invitadas Lety Sahagún y Ashley Frangie -creadoras del exitoso podcast Se regalan dudas- sobre el tema ¿Qué mata al amor? y en aquella ocasión Paola se refirió también a la fortaleza que ha caracterizado su personalidad. “Yo creo distintas cosas, y además depende de qué tipo de amor, pero, pues puede ser la desconfianza, puede ser la traición”, comentó en un primer momento. En la charla, las participantes hablaron además sobre las repercusiones de las expectativas de amor romántico y estuvieron de acuerdo en que puede ser un error responsabilizar al otro de la felicidad propia. Fue entonces cuando la periodista reflexionó sobre lo que, en su posición actual, esperaría encontrar en una pareja. “Aquí reconozco, y creo que además estoy cayendo en cuenta en este momento, que justo, yo no estoy esperando a alguien que venga y me dé fuerza, porque me siento muy fuerte, no estoy esperando a alguien que venga y me dé… Creo que estoy buscando a alguien que venga y me permita sentirme débil, o sea, que de pronto me dé cobijo y ya”, expuso.

