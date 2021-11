Britney Spears cuestiona el silencio de Christina Aguilera ante su caso

Luego de que Britney Spears y su equipo legal, encabezado por el abogado Mathew Rosengart, lograran ponerle fin a la tutela legal bajo la que vivió la cantante durante más de 13 años, muchas celebridades han salido a pronunciarse al respecto, celebrando por todo lo alto la libertad de la intérprete de Lucky. Y aunque Britney se ha encargado de hacerle saber a todos aquellos que le han mostrado su apoyo público lo agradecida que está con ellos. Sin embargo, también se ha lanzado en contra de aquellos que han intentado defender su tutela o que se han negado a fijar un posicionamiento al respecto. Tal y como sucedió recientemente con Christina Aguilera, quien durante la alfombra roja de la gala del Latin Grammy se negó a hablar de este tema, pues su equipo de publirrelacionistas le indicó que no lo hiciera. Algo que al parecer no fue del agrado de la ‘Princesa del pop’, quien no ha dudo en cuestionar el silencio de su colega sobre su caso.

A través de sus historias de Instagram, Britney compartió un video en el que se puede ver el momento exacto en el que un reportero le pregunta a Christina sobre el caso de Britney y su reciente libertad, algo a lo que la intérprete de Mi reflejo se negó a contestar, pues incluso una persona de su equipo le indicó que no hablara al respecto. “No, no vamos a hacer esto hoy. Gracias”, dijo a los medios la persona que la acompañaba, a lo que Christina solo alcanzó a contestar: “No puedo, pero estoy feliz por ella”.

Junto al video, Spears también compartió un contundente mensaje en el que no dudó en criticar el silencio de su colega ante una situación tan grave como la que ella vivió durante 13 años, en la que se le fueron retirados sus derechos y todas sus decisiones quedaron a cargo de su padre. “Amo y adoro a todos los que me apoyaron, pero negarse a hablar cuando sabes la verdad, es equivalente a una mentira. 13 años de estar en un sistema abusivo corrupto pero, ¿por qué es un tema tan difícil para que la gente hable? Yo soy quien lo hizo, gracias a todos los partidarios que hablaron y me apoyaron, yo sí importo”, escribió la intérprete. Cabe destacar que Christina ya había mostrado su apoyo a Britney a través de Twitter en junto del año pasado: “Es inaceptable que a cualquier mujer, o ser humano, que quiera tener el control de su propio destino no se le permita vivir la vida como lo desea. A una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, les prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney", escribió en ese entonces.

En contraste, Britney compartió en sus historias un video en el que se puede ver a Lady Gaga hablar abiertamente de su caso y mostrarle su apoyo. Junto al clip, la cantante compartió un mensaje de agradecimiento para la intérprete de Bad Romance, quien se tomó el tiempo de responderle a su amiga. “Gracias Lady Gaga por genuinamente tomarte tu tiempo para decir algo tan amable. ¡Me hiciste llorar! ¡Te amo!”, escribió Britney en un historia, a lo que Gaga contestó: "Te quiero. Vive tu mejor vida. Recé para que el sistema legal te trate como a una persona. Ahora has cambiado para siempre el rumbo de las mujeres en esta industria. Te defendiste y fuiste muy valiente. Gracias", se lee.

El emocionante mensaje de Britney para sus fans

Sin duda alguna, Britney Spears se encuentra lista para retomar su vida y comenzar a disfrutar de las cosas más simples de la vida. Algo que sabe no hubiera sucedido sin el apoyo de sus fieles fans, quienes fueron los encargados de viralizar el movimiento #FreeBritney a través de redes sociales, en donde comenzaron a exhibir todas las irregularidades presentadas en el caso de su ídolo, logrando empoderar a la misma Britney, quien tras 13 años decidió romper el silencio y alzar la voz. Consciente de todo esto, la intérprete de Lucky no dudó en enviar un emotivo mensaje para todos sus fans, agradeciéndoles por todo lo que han hecho por ella. "Mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo", admitió Britney. "No pude hablar ni decir nada. Gracias a ustedes, creo que ustedes honestamente me salvaron la vida, de alguna manera. 100 por ciento", expresó conmovida en un video que ya se ha hecho viral.

