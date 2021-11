Valentina Paloma vuelve a brillar con luz propia al lado de Salma Hayek

Para Salma Hayek no hay nada más importante que la familia. Algo que ha dejado en claro a o largo de este último año, cuando la actriz se ha dejado ver de lo más feliz y orgullosa de su pequeña Valentina Paloma, quien se ha convertido en la mejor compañía para su famosa madre a la hora de acudir a una alfombra roja o un evento muy importante. Y es que la jovencita de 14 años se ha convertido en el centro de atención a donde quiera que va, pues además de que ha sorprendido al aparecer con looks de lo más estilosos y luciendo como toda una adolescente, la gran complicidad que tiene con su madre se nota a simple vista, por lo que cada aparición que hacen juntas se vuelve entrañable. Tal y como sucedió la noche del pasado viernes 19 de noviembre, cuando la hermosa mexicana acudió a la develación de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un hito que ha querido compartir de la mano de su esposo, Francois-Henri Pinault y, por supuesto, su hija Valentina.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Mientras Salma brillaba al máximo en su gran noche con un hermoso vestido negro y unas zapatillas de plataforma, su hija acaparaba la atención con un look juvenil con el que no ha dejado a nadie indiferente. Para esta ocasión la jovencita optó por un minivestido negro con aplicaciones de plumas en el mismo tono en la zona del escote y la falda. Valentina complementó su atuendo con unas botas de tacón hasta la rodilla y un blazer color negro con el que le dio el toque masculino a su look.

La también hija del magnate francés lució hermosa llevando el pelo suelto con algunas ondas en las puntas, además de un maquillaje muy natural, a pesar de que prefirió llevar tonos oscuros en los ojos. La jovencita optó también por accesorios muy discretos en plata, dejando todo el protagonismo a su vestido y combinando a la perfección con Salma, quien también asistió en un look negro total.

VER GALERÍA

Salma dedica su estrella a todos sus fans

Sin duda alguna, Salma Hayek no podría estar más orgullosa de sus logros, los cuales, de forma muy modesta, los considera también de todos aquellos que la han ayudado a colocarse en el lugar en el que está ahora, como a todos sus fans, a quienes por cierto les ha dedicado su estrella en el paseo de la fama. “Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fans, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara aquí. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en Estados Unidos sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos. Estos fans han estado conmigo durante 37 años. En los tiempos duros, ellos me dieron el valor”.

La artista protagonista de Frida, y nominada a los Oscar a mejor actriz (2002), quiso finalizar su discurso con un especial mensaje para todos sus fans: “Así que cuando todos ustedes vean mi estrella aquí, quiero que sepan que, dado que todos están en mi corazón, parte de su polvo de estrellas está aquí en este sitio. Ustedes son también parte de esta estrella”.

VER GALERÍA