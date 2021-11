Sofía Aragón es dada de alta tras su hospitalización

En días pasados, Sofía Aragón encendió las alertas entre sus fanáticos al revelar que debido a un problema de salud había tenido que ser hospitalizada. Posteriormente, la ex reina de belleza dio a conocer que fue diagnosticada con un cuadro de neumonía, por lo que recibió de inmediato las atenciones necesarias, respondiendo de manera favorable al tratamiento. Finalmente, la también conductora de televisión ha sido dada de alta, celebrando su notable recuperación con todos sus seguidores, quienes no dejaron de enviarle buenos deseos durante el tiempo que estuvo bajo supervisión médica.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Como puntualmente lo ha hecho desde que se presentó esta situación, Sofía tomó sus redes sociales para dar la buena noticia, motivada por retomar nuevamente sus actividades profesionales frente a las cámaras de televisión. “Adiós hospital”, dijo en las primeras líneas de la publicación que mostró a través de sus historias de Instagram, la cual ilustró con una fotografía en la que aparece su mano mientras le retiran una intravenosa. “Ya me urgía salir. Tendremos Sofi para rato”, agregó, aunque sin dar más detalles en torno a su salida, un instante que ya había anticipado el 18 de noviembre, tras confesar que luego de haber pasado un mal día, su recuperación había sido satisfactoria.

“Gracias a todos los que han estado al pendiente de mí, por sus mensajes y sus detallitos. Ayer fue un día muy complicado pero ya me siento mucho mejor. Mis pulmones están respondiendo muy bien al tratamiento. Si Dios quiere, mañana estamos fuera del hospital”, escribió en sus redes sociales, posteo que acompañó con una foto en la que aparece en la camilla del hospital usando unas puntas nasales para el suministro de oxígeno. Eso sí, haciendo evidente su buen semblante, pues desde el primer momento se mantuvo muy optimista y enteramente positiva, un rasgo muy notorio de su personalidad.

VER GALERÍA

Fue el pasado fin de semana cuando la ex reina de belleza comenzó a sentirse mal, por lo que durante su participación en la edición de fin de semana del programa Venga la Alegría, en la cual participa, tomó breves descansos para intentar reponerse. Sin embargo, tuvo que acudir al médico cuando se percató de que las cosas no marchaban bien. “Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas de Covid que salieron negativas, me confié y seguí mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos. Lo tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía. Amigos! No por el hecho de no ser Covid significa que debemos confiarnos y descuidarnos. Seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad cuídense”.

Siempre pendiente de su salud

En otro momento, Sofía también reportó su visita al hospital, en aquella ocasión debido a un problema de endometriosis, padecimiento que ocurre cuando “el tejido similar al que recubre el útero crece fuera del mismo”, según la Oficina para la Salud de la Mujer de los Estados Unidos. “La endometriosis otra vez haciendo de las suyas”, contó a finales de enero de 2021. Posteriormente, en agosto, Sofía reveló que se había sometido a un tratamiento el cual le permitiría cuidar de su fertilidad. “Somos muchas las mujeres que sufrimos esta enfermedad, y por eso ninguna está sola, estamos juntas en esto”, agregó en aquel instante, en el que de igual manera recibió el apoyo de sus seguidores.

VER GALERÍA