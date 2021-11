¿Se volvería a casar? Esto respondió JLo

En definitiva, Jennifer Lopez es una mujer enamorada del amor y eso se refleja en su actitud siempre positiva y alegre. Justamente después de terminar su compromiso con ARod, la vida le dio la oportunidad de reencontrarse con quien fuera su gran amor más de una década atrás, Ben Affleck. Desde entonces, la pareja se ha mostrado completamente enamorada, recreando algunas de las imágenes más populares de la época de su primer intento como novios. Ante esto, por supuesto que no han faltado las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja llegue al altar en algún momento. Ha de recordarse que antes de que acabaran su relación se hablaba mucho sobre la espectacular boda que podían protagonizar JLo y ARod, por lo que no es extraño que pase lo mismo ahora con Affleck a pesar del corto tiempo de su relación. Ante esto, con el pretexto de la publicación del trailer de su cinta Marry Me (Cásate Conmigo), JLo fue cuestionada, ¿estaría dispuesta a pasar por el altar nuevamente?

La cantante y actriz ha estado casada en tres ocasiones, la primera en 1997 con Ojani Noa -con quien duró solamente 1 año-, después con Cris Judd en el 2001 -este matrimonio también se terminó un año después-. Y por último, JLo se casó con el padre de sus mellizos, Marc Anthony en el 2004, cuatro años después recibían a sus hijos y en el 2011 daban oficialmente por terminada su relación.

A pesar de que en estos casos, desafortunadamente, JLo no tuvo su final de cuento, la cantante no se deja desanimar cuando se trata de la búsqueda del amor. Cuando en la entrevista que realizó en el show Today le preguntaron si se volvería a casar, respondió: “No lo sé, sí, supongo. Me conocen, soy una romántica. Siempre lo he sido. Me he casado algunas veces. Sí, todavía creo en el ‘y vivieron felices para siempre’, segura al 100%”.

La exitosa intérprete de Jenny From the Block se dejó claro que ella no tiene ningún problema con su pasado amoroso: “Si no te puedes reír de ti misma y simplemente tomarlo como es, no pienso en esas cosas. Siento que soy un ser humano como cualquiera. He tenido mis altas y mis bajas. He cometido errores y estoy muy orgullosa de lo que he logrado en mi vida y de quién soy como persona, como mamá y como actriz y artista. Así que sí, está bien, todo mundo lo entiende”.

¿De qué trata la nueva cinta de JLo?

La razón de las preguntas tan personales para la estrella es que en su nueva cinta, JLo interpreta a una exitosa cantante -un escenario muy similar a su vida real- que lleva una relación con otro famoso y justamente, cuando están por casarse durante un concierto, se hace pública una infidelidad por parte del novio. Devastado, el personaje de JLo se sube al escenario en su vestido de novia y ve entre el público a Owen Wilson, quien obligado por su hija y su amiga acepta ir a regañadientes al show. En un momento de película, JLo alcanza a ver la pancarta que originalmente era del personaje de la hija de Wilson que dice ‘Cásate conmigo’ y acepta de inmediato. Lo sube al escenario y unen sus vidas frente a miles de personas comenzando una serie de anécdotas muy divertidas que seguramente harán de esta cinta un chick flick muy exitoso.

Mientras llega el momento en el que JLo se anime a subirse nuevamente al altar, será en esta película en donde se podrá ver a la cantante vestida de novia.

