¿Qué opinó Gabriel Soto de la aparición de Irina Baeva en nuestra portada de Novias?

Mientras disfrutan de trabajar una vez más juntos, Gabriel Soto e Irina Baeva ven en el horizonte su próxima boda, que aunque por circunstancias fuera de su control ha tenido que verse retrasada en un par de ocasiones. A pesar de esto, Gabriel ha tenido la oportunidad de dar un vistazo a lo que lo esperará al pie del altar con su espectacular novia y es que Irina ha sido la protagonista de nuestra más reciente edición del especial de Novias, en la que se le ha visto simplemente espectacular. Enfundada en distintos vestidos de novia, Irina ha mostrado su estilo y elegancia en la secuencia de imágenes que el actor ha revisado a detalle. Divertida con la situación, Irina documentó en sus redes sociales la reacción de Gabriel al ver sus fotografías en nuestro especial de Novias, con el protagonista de telenovelas dejando claro que la rusa será ‘la novia más hermosa el mundo’. Los piropos entre la pareja no son cosa rara, apenas en octubre pasado, Gabriel tomó su cuenta de Instagram para compartir un inspirador mensaje en el cumpleaños de Irina: “Tú, mi mujer @irinabaeva, que todos los días me apoyas y estás a mi lado. Que me iluminas y llenas de color mi vida con esos ojos únicos, con toda tu belleza y con todo el amor que me das, te deseo todo lo mejor del mundo y toda la felicidad y salud del mundo. Feliz cumpleaños, mi amor, lo demás te lo digo en persona”. Por supuesto, la actriz no fue indiferente ante este despliegue amoroso, agradeciendo el gesto. Si quieres ver la reacción de Gabriel a las fotos de Irina vestida de novia, haz click en el video.

