Tras tener un día complicado, Sofía Aragón revela que su estado de salud va mejorando La ex reina de belleza fue hospitalizada en días pasados al ser diagnosticada con neumonía

Siempre dispuesta a mantener al tanto a sus fanáticos sobre lo que ocurre en su vida, Sofía Aragón reportó en días pasados que debido a un problema de salud tuvo que ser hospitalizada. Desde entonces, todo parece marchar bien para la ex reina de belleza, quien se recupera de manera favorable, según lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales, espacio en el que además confesó haber tenido un día complicado, aunque por fortuna la situación va mejorando. Como se informó en su momento, fue durante su reciente aparición en la edición de los fines de semana del programa Venga la Alegría que comenzó a sentirse mal, por lo que tomó breves descansos a lo largo de la transmisión para reponerse. Posteriormente, ella misma informó que tuvo que buscar asistencia médica al ser diagnosticada con un cuadro de neumonía.

Tras la preocupación que ha mostrado el público, Sofía dio una actualización de cómo se encuentra en este instante, misma que acompañó de una fotografía en sus historias de Instagram en la que aparece en la cama del hospital, esta vez usando puntas nasales para el suministro de oxígeno. Eso sí, la guapa tapatía ha dejado ver su buen semblante y el optimismo con el que asume este momento, en espera de que próximamente pueda ser dada de alta para retomar sus actividades. “Gracias a todos los que han estado al pendiente de mí, por sus mensajes y sus detallitos. Ayer fue un día muy complicado pero ya me siento mucho mejor…”, escribió en las primeras líneas, sin ahondar en más detalles al respecto.

Por supuesto, Sofía ha tenido un motivo muy importante para estar feliz, pues la evolución de su estado de salud ha sido notable, algo que explicó en las siguientes líneas de su mensaje, en el que además se refirió a su salida del hospital. “Mis pulmones están respondiendo muy bien al tratamiento. Si Dios quiere, mañana estamos fuera del hospital”, escribió la también conductora de televisión, quien de inicio creyó que todo se trataba de una gripa estacional, aunque con el paso de los días los síntomas comenzaron a agudizarse. Por ahora, las cosas parecen retomar su rumbo, por lo que al parecer esta lista para regresar a la pantalla próximamente.

El relato de su enfermedad

Como ya es costumbre, Sofía tomó sus redes el pasado fin de semana para contar qué es lo que estaba ocurriendo con su estado de salud, espacio en el que habló de los síntomas que se presentaron y que la llevaron a actuar de manera inmediata. “Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta. Después de dos pruebas de Covid que salieron negativas, me confié y seguí mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía mi cuerpo: dolor de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos. Lo tomé como una pequeña gripa estacional o hasta emocional y la ignoré por completo. Hoy estoy en el hospital, tengo neumonía”, reveló.

En aquella publicación, la cual ilustró con una foto en la que aparece en una camilla y portando mascara de oxígeno, invitó a sus seguidores a mantenerse muy pendientes de su salud, sobre todo en este momento en que debido a la pandemia no es posible bajar la guardia. “¡Amigos! No por el hecho de no ser Covid significa que debemos confiarnos y descuidarnos. Seguramente voy a estar perfecta en un par de días, pero de verdad cuídense”, dijo en aquel post que de inmediato se viralizó entre sus fanáticos, quienes le han enviado los mejores deseos mientras se recupera.

