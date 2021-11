Britney Spears se lanza en contra de sus padres: 'Deberían estar en la cárcel'

Si duda alguna, Britney Spears tiene mucho que celebrar. Y es que tras casi 14 años de vivir bajo la tutela legal de su padre, James Spears, quien tenía el control total de las decisiones de su hija, finalmente ha logrado que una jueza de la Corte de Los Ángeles pusiera fin a la tutela, luego de que la misma Spears denunciara un sinfín de conductas abusivas y malos manejos de sus finanzas de parte de su padre y todo su equipo legal. Es por eso que la 'Princesa del Pop' no está dispuesta a quedarse callada ahora que ha recuperado su libertad, por lo que no ha dudado en lanzar un duro mensaje en contra de toda su familia, a quienes ha acusado de haberse aprovechado de su situación para sacar provecho de forma personal.

Así lo dejó en claro en una reciente publicación que hizo en su perfil de Instagram, en donde además de mostrarse emocionada por el término de su tutela, se lanzó en contra de su familia, asegurando que cada uno de ellos merece un castigo ejemplar por todo lo que le hicieron a lo largo de los últimos 13 años. “Honestamente, cada día que me despierto todavía me sorprende cómo mi familia y la tutela pudieron hacer lo que me hicieron… ¡fue desmoralizador y degradante!", comentó Britney. "Ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel… sí, ¡incluida mi madre que (tanto) va a la iglesia!", agregó de forma contundente.

La cantante, que el próximo 2 de diciembre cumplirá 40 años, dijo estar dispuesta a contar su historia en una entrevista con Oprah Winfrey, ya que no pretende callar más, por lo que lanzó una fuerte advertencia a su familia. "¡Espero que puedan mirar hacia arriba esta noche y sepan exactamente a qué me refiero!”, escribió la cantante, quien finalmente expresó: “No lo he olvidado”.

Junto al contundente mensaje, Britney también adjuntó un video en el que habló un poco de lo que ha hecho tras recuperar su libertad, dejando en claro que debido a la situación de control bajo la que vivía, no podía hacer cosas tan cotidianas como ir a un cajero automático y disponer del dinero que ella se ganó con su trabajo. “¿Qué estoy haciendo? Esa es una muy buena pregunta", reveló. "Bueno, veamos que he estado bajo tutela durante 13 años. Es mucho tiempo estar en una situación en la que no quieres estar. Solo estoy agradecida por cada día y por poder tener las llaves de mi auto. Poder ser independiente y sentirme mujer. Poseer una tarjeta de cajero automático. Viendo efectivo por primera vez. Poder comprar velas. Son las pequeñas cosas para nosotras, las mujeres, pero hacen una gran diferencia", expresó ilusionada, asegurando que de ahora en adelante dedicará parte de su tiempo a apoyar a personas que sufren de alguna enfermedad o trastorno mental.

El emocionante mensaje de Britney para sus fans

Sin duda alguna, Britney Spears se encuentra lista para retomar su vida y comenzar a disfrutar de las cosas más simples de la vida. Algo que sabe no hubiera sucedido sin el apoyo de sus fieles fans, quienes fueron los encargados de viralizar el movimiento #FreeBritney a través de redes sociales, en donde comenzaron a exhibir todas las irregularidades presentadas en el caso de su ídolo, logrando empoderar a la misma Britney, quien tras 13 años decidió romper el silencio y alzar la voz. Consciente de todo esto, la intérprete de Lucky no dudó en enviar un emotivo mensaje para todos sus fans, agradeciéndoles por todo lo que han hecho por ella. "Mi voz estuvo silenciada y amenazada durante tanto tiempo", admitió Britney. "No pude hablar ni decir nada. Gracias a ustedes, creo que ustedes honestamente me salvaron la vida, de alguna manera. 100 por ciento", expresó conmovida en un video que ya se ha hecho viral.

