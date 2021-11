Mientras pasea su amor por París, se da a conocer la generosa donación del Canelo

Además de ser un excelente boxeador y de jactarse de ser el campeón indiscutido de peso supermediano, un título que recientemente se ganó, Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha caracterizado por ser un hombre de un corazón muy grande y generoso. Y es que en más de una ocasión, el tapatío se ha sumado a causas benéficas sin pensarlo, siempre mostrándose dispuesto a ayudar a quienes más lo necesitan, incluso si se encuentra de viaje, disfrutando de un romántico paseo por París. Tal y como sucedió recientemente, cuando el pugilista hizo gala de su generosidad a la hora de ayudar a una fundación que atiende a niños con cáncer, a quienes les hizo una millonaria donación.

A través de sus redes sociales, la Asociación Campeones de la Vida NR AC, mejor conocida como Nariz Roja, compartió un emotivo mensaje dedicado al ´Canelo’ Álvarez, a quien le agradecieron de manera pública la generosa donación que hizo a la asociación, la cual servirá para pagar el tratamiento de quimioterapias de varios niños que la necesitan. “Gracias Canelo Álvarez, por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer. Eres el milagro de muchos niños y mujeres. ¡Eres un Campeón de la vida!”, escribió la Asociación a través de una publicación en sus redes sociales, en la que además adjuntaron una imagen en la que destacaron que fue un millón de pesos la cantidad que recibieron de parte del boxeador.

Cabe destacar que no es la primera vez que el deportista se solidariza con Nariz Roja, pues el año pasado también se sumó a la causa, donando más de 280 mil pesos para pagar los tratamientos de varios niños que habían interrumpido sus quimioterapias debido a falta de dinero, por lo que la asociación lanzó una convocatoria pública que todo aquel que así lo quisiera hiciera algunas donaciones, teniendo como meta los 450 mil pesos. “Yo pongo lo demás que falta”, escribió el pugilista en sus redes sociales. “Mándenme mensaje directo para darles un número y se pongan de acuerdo”, agregó, ganándose la admiración de sus fans.

Un hombre solidario

Sin duda alguna, ‘Canelo’ Álvarez tiene un excéntrico gusto, algo que se ha visto reflejado en sus redes sociales. Sin embargo, también es un hombre de un gran corazón, consciente y empático de la realidad de otras personas, por lo que siempre trata de ayudar a todos sin pensarlo. Tal fue el caso reciente de una pequeñita, quien le pidió su apoyo para firmar unos guantes de box y así ella poder rifarlos y pagar una cirugía y unas terapias para volver a caminar. “Hola Saúl Canelo Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea, me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte, y yo sé que vas a ganar esta pelea”, expresó la pequeñita en un video difundido en redes sociales. “Aprovechando este video, le iba a decir que, si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes, usted me los firme, y yo poder rifarlos en mi nombre, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito, para poder caminar. Te deseo buenas tardes y que tengas bonito día”, finalizó la pequeña.

Al enterarse, el boxeador de inmediato respondió de forma positiva e incluso le ofreció pagar todo su tratamiento, tal y como lo ha hecho en otras ocasiones. A través de un mensaje de voz, que también circula en redes sociales, el ‘Canelo’ le respondió con un sí y le envió la ayuda, casi de inmediato: “Hermano dile que con mucho gusto que, con todo mi corazón, que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor. Dile que no se preocupe por firmarlos”. El boxeador se mostró muy conmovido por la iniciativa de la niña quien se encargó de hacer pública la ayuda que obtuvo del pugilista.

