George Clooney da su punto de vista sobre la desgracia ocurrida en el set de la película de Alec Baldwin

A raíz de la trágica muerte de la directora de fotografía Haylana Hutchis, a consecuencia del disparo accidental que recibió luego de que el actor Alec Baldwin accionara una pistola de utilería durante el rodaje de una escena de la película Rust, varios miembros de la industria se han pronunciado al respecto y han criticado la falta de seguridad dentro del set de filmación de esta producción. Uno de los más duros ha sido George Clooney, quien ha calificado el incidente de “loco” y “exasperante”, pues no concibe que se haya descuidado un aspecto tan importante como la seguridad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue durante una charla que el ganador del Oscar sostuvo con el podcast WTF de Marc Maron que se refirió a este tema, haciendo énfasis en la importancia de no escatimar a la hora de procurar la seguridad de todos en el set de filmación, y especialmente cuando hay armas de por medio. Algo que él ha aprendido a lo largo de su trayectoria. “He estado en sets durante 40 años y la persona que te entrega el arma, la persona responsable del arma, es alguien de utilería o el armero. Punto”, expresó el artista sumamente consternado. “Cada vez que me entregan un arma en el set, la miro, la abro, se la muestro también a la persona a la que estoy apuntando, se la muestro al equipo y cuando termino, la devuelvo a la armería”, agregó el intérprete, refiriéndose a las medidas que él toma cuando filma una escena en la que manejara armas de utilería.

El actor recordó la trágica muerte del actor Brandon Lee, quien desafortunadamente falleció por la herida de una bala durante la filmación de una escena de la película El Cuervo, de 1993, un evento que sin duda sirvió para que en producciones futuras se cuidara al máximo la seguridad de los involucrados en una escena en la que se utilizan armas. “En parte se debe a lo que le sucedió a Brandon. Todos lo hacen. Todos lo saben”, expresó Clooney. “Después de la muerte de Brandon, realmente quedó muy claro: abrir el arma, mirar por el cañón, mirar en el cilindro, asegurarse”, dijo sobre los pasos de seguridad que deben seguirse en el set, algo que Baldwin pudo haber omitido al confiar plenamente en su equipo. “Quizás Alec hizo eso, espero que lo haya hecho, pero el problema es que las municiones son complicadas. Porque parecen balas reales. Tienen un pequeño agujero en la parte de atrás por donde alguien ha sacado la pólvora”, sentenció.

VER GALERÍA

Las duras críticas de Clooney a la producción

Aunque el actor reconoció que todo esto se trató de un lamentable accidente, no dudó en criticar el hecho de que la producción haya preferido contratar a gente sin experiencia, dejando en segundo término la seguridad de todos. "¿Por qué, por mi vida, esta película de bajo presupuesto con productores que no han producido nada no habría contratado, para el armero, a alguien con experiencia?... Es un accidente terrible. Pero una persona de 24 años con esa poca experiencia no debería estar al frente de un departamento de armas”, dijo sobre Hannah Gutiérrez-Reed, la armera de Rust.

El protagonista de películas como Gravity también hizo referencia a las declaraciones que han hecho los implicados directos en el accidente, quienes han asegurado que utilizaron el término ‘pistola fría’ para informar que la pistola no estaba cargada, una frase que Clooney aseguró nunca se ha escuchado dentro de la jerga cinematográfica, y vaya que él sabe de eso. "Nunca escuché el término 'pistola fría'", expresó el intérprete sumamente consternado. "Nunca escuché ese término. Literalmente. Están hablando de cosas de las que nunca había oído hablar. Es simplemente exasperante", concluyó.

VER GALERÍA