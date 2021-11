Michelle Renaud sobre la posibilidad de una reconciliación con Danilo Carrera: 'La vida es una telenovela'

Sin duda alguna, Michelle Renaud y Danilo Carrera llegaron a convertirse en una de las parejas más querida del mundo de las telenovelas. Sin embargo, el encanto se terminó para sus fans luego de que hace unas semanas Danilo confirmara finalmente que se encuentra soltero, sobre todo después de algunos meses en los que se especuló mucho sobre su vida sentimental y sobre el estatus de su relación con la guapa actriz. Mientras tanto, Michelle se había mantenido en completo silencio al respecto, cumpliendo al pie de la letra su propósito de no hablar de su vida personal de forma pública. Sin embargo, la actriz finalmente se ha pronunciado al respecto y ha decidido hablar de su relación con el ecuatoriano, sorprendiendo a todos con sus declaraciones, pues, sin duda, Michelle ha dejado abierta la posibilidad de retomar su noviazgo con el intérprete en un futuro.

Fue durante una charla que Michelle sostuvo con la revista TVyNovelas en donde decidió abrir su corazón para hablar de su ruptura con Danilo, dejando en claro que por ahora no hay nadie en su corazón. "Estoy soltera, feliz de todo lo que he vivido…", expresó la actriz al ser cuestionada sobre cómo se encuentra su corazón. Y aunque en un inicio se resistía a compartir mayores detalles, la actriz accedió a hablar al ser cuestionada directamente sobre su relación con Danilo. "¿Qué pasó con Danilo? ¿Sigues tu duelo", preguntó el reportero, a lo que la actriz respondió: "Sí… Viviendo la vida, aprendiendo y superagradecida de todos los momentos vividos; no me arrepiento de nada, he sido muy feliz", señaló de lo más sincera.

Sin embargo, la actriz sorprendió con sus declaraciones luego de ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a retomar su relación con el guapo ecuatoriano, pues sin duda dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. "No lo sé. La vida es una telenovela....", sentenció la actriz con total sinceridad, luego de mostrarse renuente a hablar sobre su vida privada.

¿Qué ha dicho Danilo sobre los rumores que rodean su separación de Michelle?

Luego de que Danilo Carrera confirmara que su relación con Michelle Renaud había terminado y que se encuentra soltero, los rumores sobre una supuesta infidelidad de Michelle con el actor Matías Novoa no tardaron en surgir. Ante esta situación, el ecuatoriano no tardó en salir a aclarar todos los rumores, dejando en claro que las razones de su rompimiento con la actriz se debieron a situaciones completamente ajenas a una infidelidad, pidiendo un alto a las especulaciones sobre su vida privada y la de su ex. "Nunca. No hubo infidelidad ni de su parte ni de la mía, esos sí les digo; ni lo vuelvan a mencionar porque me molesta que mencionen cosas de ella que no son ciertas y yo sé que siempre la voy a defender y voy a estar ahí para ella, como sé que ella va a estar ahí para mí", dijo el.actor durante un encuentro con la prensa, en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

El actor aprovechó la ocasión para destacar las virtudes de Michelle y dejar en claro de una vez por todas que nunca hubo un tercero en su relación. "Es más (Michelle Renaud), es una dama, una mujer increíble; es una mujer que cuando estuvimos juntos dio toda una relación padrísima muy bonita en la que había diferencias y es más difícil terminar cuando hay diferencias que cuando hay infidelidad", agregó.

