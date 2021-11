La celebración de compromiso de la estilosa nieta de Joe Biden

Las nietas del mandatario estadounidense, Joe Biden, son las grandes protagonistas de su vida. Si en sus épocas de vicepresidente hacía hasta lo imposible para estar presente en todo partido deportivo en el compitieran las chicas Biden, ahora como el presidente, las cosas no han cambiado. A nadie sorprendió que desde la campaña, la tropa Biden se hiciera presente para apoyar al patriarca de la familia, y el día de la investidura, la familia al completo se hizo presente para tomar la Casa Blanca. Aunque su nieto es bastante más discreto, las cuatro nietas del mandatario no tienen reparo en compartir lo importante que es la pareja presidencial en su vida. Y encabezando este orgulloso grupo siempre ha estado Naomi, la mayor de las nietas Biden y quien se mantiene más activa en la vida pública de sus abuelos. Si hace algunas semanas se anunciaba que la joven se había comprometido, ahora ha sido ella misma quien ha compartido las imágenes de su celebración de compromiso, en la que no han faltado sus hermanas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La tropa Biden al completo celebra al nuevo mandatario estadouniense

¡Adiós a los vestidos de gala! Ashley Biden impacta con esmoquin en la gran fiesta del 20-E

Enfundada en un elegante traje rosado, muy al estilo de aquellos que hiciera famosos Jacqueline Kennedy en los años 50s y 60s, Naomi se dejó ver radiante del brazo de su futuro esposo, Peter Neal. Según ella misma reveló en su cuenta de Instagram, la elección recayó en la estilista de las estrellas Ashley Pruitt, quien también ha trabajado con su padre, Hunter Biden -que no apareció en las fotografías publicadas de la celebración y se sospecha se encontraba en la Gran Manzana al momento de la reunión-. Naomi combinó su traje en rosa con botonadura plateada al frente, con unos tacones blancos, manteniendo la frescura de sus 27 años. Ha de recordarse que alrededor de los eventos de investidura, el estilo de las chicas Biden fue ampliamente aplaudido.

En las distintas imágenes que Naomi compartió a través de redes sociales, no solamente se le vio posar con Peter, sino que también aparecieron su madre, Kathleen, así como sus hermanas Maisy y Finnegan. “Corazón lleno”, escribió la joven junto a la serie de imágenes que provocaron un sinfín de mensajes de felicitación por parte de sus seguidores. A pesar de que hace más de dos meses la pareja anunció su compromiso, parece que ahora se han reunido con su familia para celebrarlo y todavía no se sabe cuándo es que llegarán al altar. Por su parte, el novio no publicó nada sobre este festejo, siendo su última aparición en Instagram, la imagen del anillo que dio a su novia.

VER GALERÍA

Quién es el novio de Naomi, la nieta de Joe Biden

Quién es el prometido de Naomi

Naomi se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en mayo del 2019, y tal vez fue su pasión por las leyes lo que unió a esta pareja, pues se dice que Peter es un estudiante de derecho en la Universidad de Pennsylvania, de donde Naomi se graduó en el 2016 tras haber estudiado Relaciones Internacionales. Curiosamente, en aquella ocasión, se graduaba con Tiffany Trump -quien también siguió por el camino de las leyes después de esto- provocando un encuentro entre Biden y Trump durante la ceremonia.

De acuerdo con Guest of Guest, Peter trabajó durante la campaña presidencia de Hillary Clinton como becario y también hizo prácticas en la Casa Blanca durante la presidencia de Obama, donde según el LinkedIn de Naomi, ella también tuvo una temporada de intern, por lo que sus caminos se cruzarían sin dudarlo. Después de derrochar amor en la investidura presidencial, en septiembre pasado la pareja anunció su compromiso.

VER GALERÍA