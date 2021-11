¡Felices 56! Raúl Araiza celebra su cumpleaños de lo más enamorado

Sin duda alguna, Raúl Araiza atraviesa por una etapa de vida muy especial. Y es que además del éxito que logró gracias a la telenovela La desalmada, con la que incluso rompió récords de audiencia, el también presentador se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado de la actriz Margarita Vega, con quien lleva algunos meses de relación. En medio de este instante de vida tan importante, el presentador del programa Hoy ha celebrado su cumpleaños número 56 por todo lo alto, dejándose consentir con los mensajes más especiales de parte de sus seres queridos y amigos más cercanos, quienes no han perdido la oportunidad de hacerle saber al guapo intérprete lo mucho que lo quieren.

Como era de esperarse, una de las primeras en felicitar al ‘Negro’ Araiza fue su novia Margarita, quien a través de su perfil de Instagram compartió un video en el que se les puede ver celebrando por todo lo alto, bailando al ritmo de salsa y de lo más enamorados. Al pie del clip, la actriz ha dedicado unas lindas palabras para su novio, dejando en claro lo feliz que es al poder celebrar esta fecha tan especial por primera vez y a su lado. “¡Tanto que soñaba con tenerte #teencontré! Happy Birthday my love. ¡Te Amo!”, escribió la también presentadora.

Por otro lado, sus compañeros del programa Hoy también se unieron a la celebración y a través de redes sociales le dedicaron cariñosos mensajes. “¡Feliz cumpleaños mi negrito adorado! ¡Que alegría compartir tanta vida contigo! ¡Que Dios te llene de bendiciones y cosas lindas! ¡Que seas muy feliz siempre! ¡Te amo!”, escribió Andrea Legarreta en su perfil de Instagram, donde además compartió una linda fotografía en la que se le pude ver celebrando a su gran amigo. Por su lado, Galilea Montijo escribió: “Happy birthday, mi negrito chulo, @negroaraiza, Te adoro mi hermano”, dejando en claro así el gran cariño que tiene por el presentador, con quien ha compartido créditos en el programa Hoy por varios años.

Por lo que ha dejado ver en sus redes sociales, Araiza ha tenido un día de celebración muy relajado, pues se encuentra descansando en Valle de Bravo en compañía de su guapa novia. Sin embargo, el viernes pasado el presentador fue agasajado por toda la producción del programa Hoy, en donde se dejó rodear por el cariño de sus compañeros de trabajo, quienes lo sorprendieron con un lindo festejo en el que no pudieron faltar los globos y el pastel.

Una nueva oportunidad en el amor

La noticia del romance de Raúl El Negro Araiza con Margarita Vega acaparó toda la atención desde el primer momento, a la par de que en un inicio la pareja también fue muy discreta con los detalles de su relación. Sin embargo, -y conforme fueron pasando los días-, los novios decidieron dar vistazos de esta etapa a través de sus redes sociales, confirmando así lo que primero fueron sospechas. Posteriormente, el actor habló abiertamente de cómo ha sido para él esta nueva experiencia que le permitió reafirmar lo importante que es para él compartir con alguna persona. “Yo no veo la vida sin amor y es parte de estar contento, estar pleno… Mara es encantadora, es una mujer encantadora y ya nos conocemos de aquí (de Televisa), hace mucho. De repente se dan los tiempos para las parejas, a veces sí, a veces no, pero sí me brinda mucha paz, que es lo que necesitaba…”, dijo a los micrófonos de Suelta la Sopa.

Por su lado, Margarita también se ha expresado sobre lo maravilloso que ha sido para ella haber iniciado un noviazgo con El Negro, pues ambos han logrado entenderse perfectamente y compaginar sus vidas. “Estoy muy enamorada y soy correspondida; estamos viviendo una historia maravillosa”, dijo la colombiana en entrevista con TVNotas, espacio en el que además dejó clara su postura ante las críticas y opiniones de otras personas. “No me interesa lo que la gente diga, soy una mujer autosuficiente… trabajo desde los 17 años”, afirmó.

