Un parque de diversiones y un vestido de novia rosa... Así fue la postboda de Paris Hilton y Carter Reum

Las celebraciones por la reciente boda de Paris Hilton y Carter Reum se alargaron hasta este fin de semana. Y es que la pareja tenía preparada un divertido festejo postboda para consentir a todos sus invitados. Si la elegante fiesta del jueves pasado dejó a todos con la boca abierta, la celebración realizada la noche del pasado viernes en Pacific Park, el emblemático parque de diversiones que se encuentra a la orilla de la playa en Santa Mónica, California, no ha dejado a nadie indiferente, pues sin duda estuvo llena de detalles que gritaban el nombre de Paris por todos lados, no en vano fue llamada Paris World. Luces neón, DJs, celebridades, un colorido pastel y un vestido de novia color rosa intenso, fueron algunos de los elementos que hicieron de este festejo inolvidable para todos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Para esta ocasión, Paris eligió un atuendo nupcial muy divertido, pues a diferencia del hermoso vestido firmado por Oscar de la Renta que usó el día de su boda, para este segundo día de celebraciones la empresaria optó por un vestido de novia en distintos tonos de rosa de Alice+Olivia, compuesto por un escote palabra de honor y mangas de red, así como una falda asimétrica, que terminaba en una larga cola. La socialité complementó su look con un postnupcial con un velo de novia al mismo tono del vestido y unos divertidos lentes oscuros rosas en forma de corazón, un look que sin duda iba acorde con la personalidad de la socialité. Por su lado, el guapo novio también apostó por un look más casual y divertido, pues eligió un conjunto deportivo color azul con detalles en tonalidades rosas, combinando a la perfección con el atuendo de su ahora esposa.

La lista de invitados fue de lo más selecta, y entre ellos destacaron Kim Kardashian -una de las mejores amigas de la novia-, Demi Lovato, Emma Roberts y Nicole Richie, así como la hermana de Paris, Nicky, quienes disfrutaron al máximo de esta noche en la que los brindis con champagne, un colorido pastel, las risas y los bailes al ritmo de la propuesta musical de DJs como Diplo no pudieron faltar, sorprendiendo también por sus extravagantes atuendos, dejando atrás la rigurosa etiqueta del día previo.

VER GALERÍA

Al estar en un parque de diversiones, el lugar favorito de los invitados y los novios para tomarse las mejores fotos e inmortalizar este increíble instante fue la rueda de la fortuna, en donde pudimos ver a Paris y Carter Reum posar de lo más enamorados, mientras todos los observaban de lo más emocionados. Sin duda alguna, los recién casados pensaron muy bien hasta el último detalle, pues incluso en la zona de juegos de destreza podías ganar peluches, almohadas y demás souvenirs con la imagen de la socialité.

La declaración de amor de Paris Hilton a Carter Reum antes de su boda

Sin duda alguna, los días previos a la boda de Paris y Carter fueron muy emocionantes para la pareja, quienes no podían esperar más para darse el ‘Sí, acepto’, luego de dos años de relación y una romántica pedida de mano. En medio de esa romántica atmósfera, la empresaria no dudó en hacer una bonita declaración de amor a su entonces prometido, dejando en claro el gran amor que tiene por él, así como lo ansiosa que se encontraba por continuar escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor, ahora convertidos en esposos. “No importa la estación, invierno en la nieve o verano en el lago, te has convertido en mi hogar lejos del hogar. El hogar no es un lugar, es una persona. Ahora y siempre, estoy tan feliz de que podamos construir nuestra casa juntos. No puedo esperar a ser tu esposa”, escribió Paris en Instagram, donde además acompañó sus palabras con algunas fotografías en las que mostró los momentos más entrañables de su noviazgo con Carter.

VER GALERÍA