Tras varias semanas separadas, Aislinn Derbez se reencuentra con su pequeña Kailani

Para Aislinn Derbez no hay nadie más importante que su pequeña Kailani, la hija que tuvo con Mauricio Ochmann. Es por eso que ha encontrado la forma perfecta de equilibrar cada una de sus facetas con la maternidad, logrando destacar en cada una de ellas. Algo de lo que la misma Aislinn ha dado muestra recientemente, luego de pasar varias semanas lejos de Kai, debido a que tuvo que viajar a Chile, donde grabó una película. Y es que las estrictas medidas de seguridad que aún existen en algunos países debido a la pandemia impidieron que la actriz pudiera viajar con su pequeña, por lo que Kailani quedó al cuidado de su papá. Afortunadamente, Aislinn ha terminado de grabar sus escenas y de hecho ya se encuentra en casa al lado de su pequeñita, con quien ha tenido un tierno reencuentro.

A través de sus historias de Instagram, la actriz de películas como Hazlo como hombre compartió una serie de fotografías que tomó durante el rodaje de la película que recién terminó de grabar. En ellas la pudimos ver de lo más sonriente, muy entrada en su personaje e incluso caracterizada con un collarín y la mano enyesada. Sobre las imágenes, Aislinn compartió un mensaje en el que expresó su felicidad por haber sido parte de esta producción, de la cual no ha compartido mayores detalles, explicando las razones del por qué su pequeña Kailani no pudo viajar con ella, dejando en claro que su prioridad siempre ha sido su hija. “Hoy terminé de filmar la película más rápida que he hecho en mi vida. La película solo podía hacerse en Chile y los protocolos de salud son los más estrictos, apenas hace unos días abrieron las fronteras”, contó la artista.

Aislinn reveló que debido a estas restricciones, le fue imposible viajar con Kailani, por lo que tuvo que pactar con la producción grabar lo más rápido que fuera posible y en el menor tiempo, para así no pasar muchos días lejos de su primogénita. “Al no poder viajar con mi hija, pregunté en cuánto era lo menos que podíamos lograr filmarla y me dijeron: ‘18 días, ¡trabajando todos los días!’”, expresó la actriz, para después mostrarse satisfecha por lo logrado: “Ha sido uno de los proyectos más entrañables que he hecho en mi vida, demasiado divertida y con un mensaje hermoso. Terminé agotada porque salgo en el 99% de las escenas, ¡pero feliz!, agregó.

Unas horas más tarde, la actriz compartió un video en sus historias de Instagram, en el que se puede ver a la pequeña Kai pintando en un cuaderno, mientras su madre observar atenta. “Feliz de volver a las manualidades”, expresó Aislinn junto al video, dejando en claro que ya se encontraba al lado de su pequeña.

Aislinn y Kailani, las mejores compañeras de viaje

Hace unas semanas, Aislinn Derbez tuvo que emprender un viaje a Yucatán, en donde ha filmado algunas escenas de su más reciente película Qué culpa tiene el karma. Para esta aventura, la actriz contó con la compañía de Kailani, quien se convirtió en toda una celebridad entre sus compañeros de filmación, pues el encanto natural de la pequeña sin duda les robó el corazón. Y aunque la menor la pasó muy bien tras cámaras y entre camerinos, lo cierto es que su parte favorita de este viaje fueron los momentos en los que pudo convivir con su mamá, visitando algunos de los lugares más emblemáticos de este hermoso estado de México, y nadando en las aguas de los increíbles cenotes que aquí se encuentran, una actividad que se ha vuelto su favorita, según ha revelado la misma Aislinn. “Hace un mes le tenía miedo al agua y ahora ya es toda una sirenita", escribió al compartir un video en el que se ve a la nena lanzarse muy segura a nadar al agua.

