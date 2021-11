Grettell Valdez y Pato Borghetti se unen para celebrar la primera comunión de su hijo Santino

Sin duda alguna, Grettell Valdez y Patricio Borghetti han logrado construir una relación muy cordial e incluso cercana tras su separación. Y es que no podría ser de otra forma, pues ambos se han mantenido siempre unidos en el amor que tienen por Santino, el hijo que tienen en común. Tal y como lo han demostrado este fin de semana, cuando los famosos se unieron para celebrar la primera comunión del jovencito de 13 años, un instante en el que también han sido partícipes Odalys Ramírez, actual pareja de Pato, quien tiene un cariño muy especial por Santino, así como los dos hermanitos del festejado, Gia y Rocco.

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Pato, Grettell y Odalys han compartido algunos detalles de la linda celebración que han compartido en familia, luego del pequeño recibiera el sacramento de la comunión por primera vez en su vida, un instante que Grettell ha registrado en sus historias de Instagram de lo más emocionada, donde ha compartido un video en el que se puede observar el instante en el que Santino recibe la eucaristía de manos del sacerdote.

Por su lado, Pato compartió algunas fotografías de este día tan especial, en donde hemos podido ver al presentador de Venga Alegría posar al lado de Odalys y sus tres hijos, así como otra en donde aparece junto a Santino, Gretrell y el sacerdote que se encargó de la emotiva ceremonia religiosa. Junto a las imágenes, el también actor escribió unas palabras de felicitación para su hijo, mostrándose de lo más orgulloso de la 'familia moderna' que han logrado formar. “Feliz Primera Comunión hijito. Que tu camino esté siempre lleno de generosidad, amor y luz. @santinoborghetti. ¡Te amamos Papá, @odalysrp, Gia y Toto! ¡Felicidades @grettellv también! #FamiliaModerna”, compartió.

Odalys también compartió algunos detalles de este día tan especial para todos, dejando en claro el gran amor que tiene por Santino, así como la excelente relación que mantiene con Grettell. “Familia muégano. Siempre juntos. Feliz Primera Comunión #SantoPuroAmor. ¡Te amamos!”, escribió la presentadora de lo más emocionada al pie de su publicación. Cabe destacar que entre los invitados estuvieron Yordi Rosado, Claudia Álvarez y el actor René Strickler, quien por cierto fue uno de los padrinos de Santino.

El consejo de Grettell para su hijo al convertirse en adolescente

Grettell Valdez es consciente de que su hijo poco a poco ha ido dejando atrás la infancia y prácticamente ya es un adolescente, una etapa que puede ser un tanto caótica para algunos jóvenes, y también para los papás, aunque al parecer Grettell y su hijo lo han llevado muy bien. “Santino es lo máximo, está dejando al niño y está entrando a la etapa de adolescente. Estoy trabajando y me habla cada cinco minutos… Ya no le gustan las fotos, porque ya creció. Santino entró a secundaria, ya creció mi bebé, les digo que ya no le gusta hacer videos ni fotos…”, compartió durante una reciente charla que sostuvo en redes sociales con sus fans.

De hecho, la actriz compartió el importante consejo que le ha dado a su hijo en esta linda etapa de su vida, la cual se antoja llena de importantes decisiones. “Qué buena pregunta porque lo estoy viviendo con mi hijo, que él obviamente pues lo trae en la sangre (el talento), pero yo el consejo que le doy a mi hijo, ahorita que estudie, que se prepare, que haga una carrera aparte de la actuación. Le que le digo yo a Santino que es momento ahorita de prepararse, de estudiar, yo lo estoy motivando para que haga una carrera y que tenga un plan b, este mundo de la actuación es muy complicado…”, aseguró.

