José Emilio Levy se convierte en el más cariñoso asistente de Ana Bárbara

El amor de madre de Ana Bárbara alcanzó desde hace mucho a Paula y José Emilio, los hijos de la fallecida Mariana Levy. Aún después de su separación de José María Fernández, El Pirru, la cantante siguió en contacto con los jovencitos, a quienes quiere como hijos. "Simplemente llegaron a mi vida, me entregué a ellos y ahora los veo como parte de mi vida y no hay manera de que me los quite de ahí", confesaba hace tiempo en entrevista para el diario Milenio. Ellos no han sido indiferentes al inmenso carili que la intéprete les da dado, y no hay mejor prueba de ello que las conmovedoras palabras que el más chico de los hermanos le dedicó el pasado Día de las Madres. "No sabes lo agradecido que estoy con la vida, el destino o lo que sea que te haya puesto en mi camino, y quiero que sepas que yo siempre te voy a considerar como mi mamá, porque eso eres", decía parte del mensaje que José Emilio le envió a Ana Bárbara. Si bien la cantante y sus 'hijos' viven e diferentes ciudades, cuando se reúnen no dejan de disfrutar cada instante. Justamente el jovencito de 17 años se encuentra de visita con la intérprete, y aunque ella tiene numerosos compromisos laborales, se ha dado el tiempo para estar con él, de hecho, han ido juntos a todas partes, como si él fuera su asistente, eso sí, el más cariñoso. "Anda aquí conmigo ayudándome, me ha acompañado a los shows", contó la también compositora; haz click abajo para verlos.

