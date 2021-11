Alejandro Fernández, el más emocionado de compartir el escenario con sus cinco hijos

En medio de la gira que Alejandro Fernández promueve en Estados Unidos y algunas partes de México, el cantante ha hecho un alto para participar en un evento muy especial en su natal Jalisco, en el que además se ha hecho acompañar de toda su familia, entre ellos sus cinco hijos, Alex, Camila, América, Valentina y Emiliano, quienes orgullosos de todo lo que ha logrado su papá, no dejaron de mostrarle su apoyo en este evento. De hecho, en un momento de la emotiva velada, organizada para recaudar fondos para una asociación benéfica, el 'Potrillo' pidió a sus retoños subir al escenario para interpretar juntos uno de sus más grandes éxitos, siendo este uno de los instantes más memorables de la gala.

En el concierto, que se llevó a cabo en el Museo Cabañas de Guadalajara, Jalisco, estaba programada solo la participación de Camila y Alex Fernández, quienes cantaron a dueto con su papá algunos de sus canciones más emblemáticas, dando muestra del gran talento que heredaron de parte de su abuelo y su padre. Sin embargo, ya entrado en calor y sintiéndose en familia, el intérprete pidió a sus cinco hijos que lo acompañarán en el escenario y juntos dar muestra de la unidad que siempre los ha caracterizado, así como de los grandes dotes artísticos que todos tienen al interpretar abrazados el tema Costumbres. “Nada como el tiempo en familia”, escribió el artista de 50 años en Instagram junto a una serie de fotografías en las que dio cuenta del momento tan especial que compartió con sus retoños.

Sin duda alguna, este emotivo recital estuvo lleno de momentos muy conmovedores, como lo fue el instante en el que Alejandro y Alex interpretaron el tema Perdón, una canción que el ´Potrillo’ solía cantar a dueto con don Vicente y que ahora lo hace de la mano de su hijo mayor. Por si eso fuera poco, padre e hijo bajaron del escenario y se dirigieron hacia la mesa en la que su familia miraba el concierto, dedicándole esta canción a doña Cuquita, la matriarca del clan, quien conmovida aplaudió el gesto que tuvieron para con ella su hijo y su nieto, sobre todo en medio del sensible momento que atraviesan debido a la hospitalización del ‘Charro de Huentitán’.

Otro de los instantes destacados de este concierto, fue cuando Alejandro cargó en brazos a su pequeña nieta Cayetana, hija de Camila Fernández y su esposo Francisco Barba, y cantó con ella mientras la pequeñita observaba con atención, mientras imitaba algunos movimientos de su abuelo, enterneciendo a todos los asistentes.

Camila, la más emocionada por compartir el escenario con su papá

Luego del increíble concierto que ofrecieron en familia, Camila Fernández no pudo ocultar su emoción tras haber compartido el escenario con su famoso papá, con quien cantó a dueto el tema Hoy tengo ganas de ti, po lo que a través de su perfil de Instagram compartió una linda postal del día del evento, en donde se le puede ver muy guapa en un traje blanco, cantando de lo más inspirada al lado del ´Potrillo’, quien no deja de mirarla a los ojos y de sonreírle mientras juntos cantan. Junto a la imagen, la joven cantante dedicó unas lindas palabras a su progenitor, con las que dejó en claro el gran amor que tiene por él. “Hoy tengo ganas de cantar contigo otra vez @alexoficial. Te amo, gracias y gracias por aportar lo mejor que me has heredado que es la educación y el amor a la música. Te admiro muchísimo y lo sabes”, escribió conmovida Camila.

