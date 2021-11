'Hoy puedo celebrar', Adamari sobre su proceso de pérdida de peso

Sin duda alguna, Adamari López siempre ha sido un ejemplo de superación y perseverancia. Y es que la presentadora del programa Hoy día se ha caracterizado por siempre asumir los retos que se le presentan en la vida con una actitud positiva y con la frente en alto. Algo que ha quedado en claro en los últimos meses, en los que la también actriz ha demostrado ser una mujer con objetivos muy claro y con una fuerza de voluntad envidiable. Y es que a lo largo de este tiempo, Adamari ha tenido un cambio físico admirable, algo que ha logrado gracias a su constancia, compromiso y empeño, todo esto como parte de un programa de pérdida de peso encabezado por la presentadora Oprah Winfrey, quien la eligió como embajadora latina de esta iniciativa. Precisamente sobre este cambio y sobre el proceso que ha vivido a lo largo de los últimos 22 meses, tiempo en el que ha logrado cumplir con sus metas, es que la conductora ha querido hablar en sus redes sociales, donde por primera vez ha revelado cuánto peso ha logrado perder en este tiempo.

A través de su perfil de Instagram, Adamari compartió una fotografía comparativa en la que mostró cómo se veía al momento de comenzar con el programa de pérdida peso hace casi dos años, y cómo es que luce actualmente, sorprendiendo a todos sus seguidores, quienes no han dejado de reconocer el empeño de la protagonista de telenovelas como Amigas y rivales ha puesto a esta transformación. Junto a la imagen, la presentadora de Telemundo compartió un inspirador mensaje en el que habló de la forma en la que ha vivido este importante proceso. “Tantas razones para estar feliz y satisfecha de lo que ha sido mi experiencia viviendo un estilo de vida saludable”, expresó al inicio de su mensaje, dejando en claro que lo aprendido a través de este programa será algo que aplicará en su vida para siempre.

Adamari continuó con su mensaje agradeciendo el apoyo de todo el equipo de Weigth Watchers, el programa de Oprah Winfrey del que la presentadora es embajadora, reconociéndose así misma por lo logrado a lo largo de estos casi dos años. “Gracias al enfoque y los recursos que me han dado durante los últimos 22 meses, yo perdí 32 libras (más de 14 kilos). La parte más importante es la de mantenerme y seguir viviendo día a día esto que con tanto esfuerzo ¡hoy puedo celebrar!”, agregó, para finalmente invitar a sus seguidores a seguir su ejemplo y atreverse a hacer un cambio en sus vidas.

Adamari habla de su proceso

Aunque Adamari está muy orgullosa de los resultados que ha obtenido gracias a su esfuerzo, también se ha tomado un tiempo para responder a quienes han insinuado que su impresionante cambio se debe a que se ha sometido a una serie de cirugías estéticas, dejando en claro que por el momento no está dentro de sus planes someterse a una operación como esa, y que todo lo que ha logrado ha sido a base de esfuerzo y perseverancia, tal y como lo ha registrado en sus redes sociales.

Fue durante una reciente entrevista donde Adamari se refirió a las críticas que ha recibido tras mostrar su increíble cambio físico, haciendo énfasis en el empeño y esfuerzo que ha invertido en esta transformación, algo de lo que se siente muy orgullosa. “No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones… Después del cáncer, que es la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital, nunca he estado en un hospital para operarme de ninguna otra cosa que no sea de cáncer… Pienso que la gente, para ellos es un proceso rápido, para mí ha sido un proceso que ha llevado su tiempo y que todavía tengo cosas por lograr”, comentó la actriz al diario La Opinión.