Juan Soler habla de la partida de Enrique Rocha: ‘Teníamos una relación muy cercana y sí, me afectó mucho’

Hace un par de días el gremio de actoral se vistió de luto por el sensible fallecimiento de Enrique Rocha, dueño de una carrera larga e impecable. Colegas y amigos no tardaron en expresar sus condolencias ante esta irreparable pérdida: desde actrices como Aracely Arámbula, hasta los integrantes del elenco de Rebelde se despidieron del actor con sentidas dedicatorias que reafirmaron cuán querido y admirado era dentro del medio. Ahora ha sido Juan Soler quien se ha pronunciado sobre la partida del actor, con quien mantenía una sincera amistad y con quien, de hecho, planeaba verse esta misma semana para platicar, tal como lo hacían a menudo.

“Tuve la oportunidad de contarlo como un buen amigo”, comentó el protagonista de La Mexicana y el Güero en un encuentro con la prensa retomado por el programa De Primera Mano. “Me sorprendió muchísimo ayer, ayer en la noche me enteré me llamaron”, continuó el actor. “Teníamos una relación muy cercana y sí, sí, me afectó mucho”, aseguró Juan, quien incluso contó que tenía previsto reunirse con Enrique esta misma semana. “Él me habló la semana pasada, de hecho yo le quedé mal porque la semana antepasada habíamos quedado, pero yo tenía ensayos y me dijo: ‘No te preocupes Juan’, luego lo reprogramamos e íbamos a comer el miércoles”, reveló. Sin embargo, estos planes no pudieron materializarse por lo que el galán de telenovelas admitió que “me quedé con ganas (de darle un abrazo)”.

El domingo, cuando se dio a conocer el fallecimiento de Rocha a los 81 años, no se detalló sobre las circunstancias del deceso, sin embargo, según reveló un empleado del actor al diario El Universal, al parecer fueron causas naturales y que partió mientras dormía. Cuestionado al respecto, Juan reveló en su encuentro con la prensa que su amigo y colega tuvo una muerte tranquila. “Estaba perfecto de salud, estaba perfecto… La muerte del justo, es la muerte que él se merecía, definitivamente”, comentó el Soler.

El actor contó además cómo que surgió su amistad con el ahora fallecido intérprete surgió en medio de los sets de telenovela, sin embargo con el paso del tiempo, la llevaron más allá del ámbito laboral. “Cuando trabajamos juntos en Me Declaro Culpable, en la novela que protagonicé junto a Mayrín Villanueva (2017), compartí muchas horas de escena, muchas horas de foro, muchas horas de plática y eso nos llevó a vernos, a ir a visitarnos estando él en Morelos, o aquí, nos juntábamos mucho en un restaurante muy famoso de aquí del sur, y comíamos bastante seguido”, detalló Juan, quien además reveló que Enrique solía llamarlo cariñosamente El Gaucho de las Pampas, mientras que él le decía El Príncipe de las Tinieblas, al parecer por su fama como villano de telenovelas. “La pandemia lo asustó mucho, no nos vimos mucho, pero sí hablábamos muy seguido, los chats con él eran sensacionales”, recordó.

Las enseñanzas que le dejó Rocha

Juan se refirió a su colega con mucho cariño y admiración, y no sólo en lo profesional, sino también a nivel personal. El actor no escatimó en palabras describir las cualidades de Rocha le agradeció por “dejarnos a nosotros el gran recuerdo, grandes enseñanzas, un caballero en todo el sentido de la palabra, un hombre cabal, una persona afable y divertida, caray, qué lindo que te recuerden así”, expresó. Al detallar sobre los aprendizajes que le dejó Enrique, Soler continuó hablando de su amigo como una persona intachable, cuyo ejemplo es digno de seguir. “Un gran ser humano, un hombre generoso, un hombre dispuesto a ayudar, un hombre siempre con la palabra justa, la palabra amable, la palabra caballerosa… Entonces se le aprende mucho a un caballero de esa envergadura”, comentó el intérprete. Por su puesto, reconoció su papel en la pantalla. “Cada vez que hablaba en un ensayo era una palaba autorizada, no era un hombre de consejos, era un hombre de compartir momentos agradables, momentos gozosos”, dijo y aseguró que su mero desempeño como profesional era el mejor ejemplo. “Se despidió como un grande y como un justo”, concluyó.

