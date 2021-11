La demanda que enfrenta Travis Scott tras la desgracia de su concierto

Lo que se suponía sería un fin de semana de música y de reencuentro con sus fans para Travis Scott, terminó en tragedia. Y es que al momento de su presentación en el festival Astroworld ocurrió una avalancha humana que terminó con un saldo de ocho personas fallecidas y decenas de heridos. Ante este panorama, el cantante y productor ahora enfrenta una millonaria demanda de parte de uno de los asistentes afectados, pues es él el creador y organizador de este festival.

De acuerdo con CNN, medio que ha tenido acceso a la demanda, uno de los asistentes que resultó herido durante los trágicos hechos del viernes por la noche, demandó no solo al rapero, sino también a la compañía de entretenimiento Live Nation, la promotora de conciertos Scoremore y a otros involucrados en la logística y organización del evento realizado en Houston, Texas. "(El afectado) sufrió graves lesiones corporales cuando la multitud descontrolada en el concierto lo tiró al suelo y lo pisoteó", se pude leer en la demanda citada por CNN.

El demandante, de nombre Manuel Souza, acusó a los organizadores de no haber previsto dentro de su logística los posibles riesgos que supone un evento de tales magnitudes. "Los acusados no planificaron ni llevaron a cabo correctamente el concierto de manera segura”, se puede leer en la demanda. “En cambio, ignoraron conscientemente los riesgos extremos de daño a los asistentes al concierto y, en algunos casos, alentaron y fomentaron activamente comportamientos peligrosos. Su negligencia grave causó lesiones graves al demandante", agregan.

Aunque los abogados que representan a Souza han optado por ir a juicio y que sea un jurado el que determine el monto a pagar por los daños, el demandante ha solicitado de inicio más de un millón de dólares por reparación de daños.

Lo que ha dicho Travis Scott

Horas después de la tragedia, el rapero tomó sus redes para pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales, donde además de mostrar su pesar por la muerte de algunos de sus fans, también se mostró dispuesto a colaborar con las autoridades. “Estoy absolutamente devastado por lo ocurrido ayer por la noche. mis oraciones están dirigidas a las familias y a todos aquellos afectados por lo que sucedió en el festival Astroworld”, escribió el rapero en su perfil de Twitter. “La policía de Houston tiene todo mi apoyo mientras sigue investigando la trágica pérdida de vidas. Estoy comprometido a trabajar con la comunidad de Houston para curar y apoyar a las familias necesitadas”, agregó, aprovechando el momento para agradecer a las autoridades por su rápida respuesta. “Gracias a la policía de Houston, al departamento de bomberos y a la gente del Parque NRG por su respuesta inmediata y su apoyo. Los amo a todos”, finalizó.

Por su lado, Kylie Jenner, quien estuvo presente entre el público durante la trágica presentación de Travis, también envió sus condolencias a las familias afectadas e incluso abordó la polémica en la que se vio involucrado el padre de su pequeña Stormi por no haber detenido el concierto de inmediato. "Mis pensamientos y oraciones están con todos los que perdieron la vida, resultaron heridos o afectados de alguna manera por los eventos de ayer. Y también por Travis, quien sé que se preocupa profundamente por sus fans de Houston. Envío mi más sentido pésame a todas las familias durante este momento difícil y estaré orando por la recuperación de todos los que se han visto afectados. Quiero dejar en claro que no estábamos al tanto de ninguna muerte hasta que salió la noticia después. (De haberlo sabido) No habría continuado actuando", aseguró Kylie al finalizar con su mensaje.

