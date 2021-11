¡Abran paso! Blu estrena coche y se une al convoy de lujo de Gianluca Vacchi

Hace poco más de una semana, se celebró una gran fiesta en casa de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, ¿la razón? El primer año de vida de su hija Blu Jerusalema. El empresario y la modelo organizaron un espectacular festejo en honor a su pequeña, en el que ella y los invitados disfrutaron como nunca entre globos, juegos inflables, pizza y todo un mundo de fantasía. "Llegaste a nuestra vida como un ángel y cambiaste la perspectiva de todo mi mundo. Ahora sé por qué te esperé tanto. Las obras maestras vienen solo después de un largo camino y las esperas tanto porque son únicas y tienen un gran impacto en tu vida. Te amo mi princesa, nada es como antes y vivo por cada aliento tuyo", escribió el magnate italiano a su Instagram como parte de su dedicatoria a Blu. "Viniste al mundo a darnos luz, llenar nuestras almas con el amor más puro que pueda existir y enseñarnos la más maravillosa, vulnerable y especial aventura... Me has enseñado en un año, lo que una vida entera no me alcanza. Te amamos por siempre y para siempre", escribió por su parte la venezolaba. Pero además de las dulces palabras, que seguramente en el futuro podrá leer, al parecer la bebita recibió un espectacular regalo muy al estilo Vcchi: ¡su propio coche de lujo! Sí, esta nena estrenó su propia camioneta Range Rover en versión miniatura, además con un acabado idéntico al de los autos de sus famosos papás. "Familia de terciopelo", escribió Gianluca al compartir un simpático video en el que se ve a la pequeña uniéndose al convoy familiar con una mucho estilo: con una mano en el volante y sin soltar su chupete: haz click abajo para verla.

